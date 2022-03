Martedì 15 marzo partirà su Italia 1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, che quest’anno sarà condotto da Barbara D’Urso. In queste ore, però, su Dagospia è trapelata una notizia molto interessante inerente il cast di opinionisti del programma. Oltre a Federico Fashion Style e Antonella Elia, infatti, ci sarà anche Soleil Sorge. La notizia bomba, però, non è solo questa. Scopriamo nel dettaglio cosa è emerso.

Soleil entra nel cast de La Pupa e il Secchione Show dopo il GF Vip

Da pochissimo è trapelata la notizia secondo cui Soleil Sorge pare sia stata confermata come opinionista fissa de La Pupa e il Secchione Show. La notizia stava circolando in rete da un bel po’ di tempo, tuttavia, solo in queste ore sembra divenuta ufficiale. La ragazza, dunque, subito dopo la conclusione del suo GF Vip, si troverà ad interpretare il ruolo di opinionista di un altro reality show, proprio come accadde l’anno scorso a Tommaso Zorzi,

Sul portale Dagospia, infatti, si legge: “A Cologno Monzese hanno deciso di puntare su Soleil Sorge per bissare l’operazione Zorzi”. Se Soleil Sorge dovesse riuscire ad arrivare alla finale del reality show condotto da Alfonso Signorini, dunque, si troverebbe a passare da una trasmissione ad un altra a poco meno di 24 ore di distanza. La finale del GF Vip, infatti, è fissata per lunedì 14 marzo.

Si prevedono scontri con Mila Suarez, ex di Alex Belli

Ad ogni modo, a rendere particolarmente allettante la notizia è anche un’altra questione. Poco alla volta, infatti, stanno trapelando anche i nomi delle pupe e dei secchioni che prenderanno parte a questa edizione del programma. Ebbene, nel cast pare sia stata annoverata anche un’ex fidanzata di Alex Belli.

La donna in questione è Mila Suarez, la quale dovrebbe ricoprire il ruolo di pupa. Tra lei e Alex non è affatto finita in modo pacifico, sta di fatto che la loro separazione è avvenuta in maniera piuttosto plateale e rancorosa. Pertanto, considerando che Soleil ha avuto un flirt con Alex, pare proprio che ce ne saranno da vedere delle belle.