Lory Del Santo poggia il piede sul freno in merito alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022, in coppia con il suo fidanzato Marco Cucolo.

L’ex vincitrice dell’Isola ha rilasciato un’intervista su Novella 2000 e ha raffreddato gli animi sulla sua presenza come naufraga alla nuova edizione del reality. La domanda del giornalista è stata diretta e molto attesa anche dai lettori del noto magazine. La bella Lory infatti era stata data per certa come naufraga a L’Isola dei Famosi 2022 in coppia con il fidanzato Marco. Eppure, non sembra per niente certa la sua presenza.

Le parole di Lory Del Santo

Durante l’intervista rilasciata a Novella 2000, Lory Del Santo ha frenato sulla sua presenza al reality e ha detto che di fatto, non vi sarebbe nulla di certo a differenza di quanto sostengono vari programmi e giornali web e stampati. Ecco le sue parole:

Non sono certa della mia partecipazione, ma nel caso mi sto preparando mangiando tutte le specialità tipiche di questo periodo…

Un brutto colpo per chi voleva rivedere la showgirl sull’isola anche quest’anno in coppia con il suo amato Marco. Alla base di questo dubbio vi sarebbe il fatto che la produzione de L’Isola dei Famosi avrebbe indagato su entrambi i papabili concorrenti. L’ex vincitrice ha detto che Marco Cucolo preferirebbe non partecipare mentre invece lei sarebbe già pronta:

Lui è molto perplesso…Io, invece, sono molto felice della proposta…

Ha anche affermato di “avere bisogno” di cogliere questa occasione lavorativa per entrare in contatto con la natura.

I dubbi di Marco

Sull’eventuale partecipazione di Marco Cucolo in coppia con la bella Lory, a L’Isola dei Famosi 2022, la showgirl ha precisato che il suo fidanzato non sarebbe pronto. Queste le sue parole:

Non è preparato né convinto, ma secondo me staccarsi dal cellulare non può che fargli bene…

Riuscirà a convincerlo? I due saranno tra i naufraghi del reality condotto da Ilary Blasi? Tutto è ancora da vedere. In questo articolo intanto, le prime anticipazioni sulla nuova edizione de’ L’Isola dei Famosi.