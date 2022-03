In un’intervista al settimanale Chi, in edicola mercoledì 2 marzo, Antonella Elia e il suo compagno Pietro Delle Piane hanno rilasciato un’intervista di coppia. L’ex opinionista e concorrente del Grande Fratello Vip non ha utilizzato mezzi termini su Katia Ricciarelli.

Antonella Elia spara a zero su Ricciarelli

Katia Ricciarelli è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 6. Il suo percorso all’interno della casa di Cinecittà è stato caratterizzato da numerosi scontri con i “vipponi”. La cantante lirica non ha mai usato mezzi termini sulle sorelle Selassié, su Miriana Trevisan o sull’ex amica Manila Nazzaro.

Nell’intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, Antonella Elia è stata paragonata a Katia Ricciarelli:

“No, non mi paragoni ne ha detto di tutti i colori in malo modo”. 📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Anziché abbassare il tiro, Antonella Elia ha rincarato la dose sull’ex gieffina:

“Ha detto cose tremende a Lulù e Miriana, quella non è libertà”.

Secondo l’ex concorrente e opinionista del Grande Fratello Vip, Katia è apparsa agli occhi dei telespettatori come una donna che odiava le donne.

Il commento sul triangolo amoroso

Nell’intervista Antonella Elia si è detta felice di non avere ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 6. Il motivo? Alla showgirl non è affatto piaciuto il triangolo amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge:

“Mi fa orrore, sono all’antica”.

A fare eco a Elia, ci ha pensato il suo compagno Pietro Delle Piane. Quest’ultimo ha sparazo a zero su Alex Belli:

“Non è un bravo attore, non sa recitare. Il suo gioco era palese…”

I ‘preferiti’ di Antonella e Pietro

Per chi fanno il tifo Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Lui ha ammesso di essere un fan di Soleil Sorge e spera che possa vincere il Grande Fratello Vip 6. L’ex ragazza di Non è la Rai invece, ha confidato di avere fatto il tifo per Nathalie Caldonazzo. L’eliminazione dal gioco infatti, è stata una doccia fredda per Antonella:

“Mi piace, dice quello che pensa senza filtri. Non me l’aspettavo…”

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6