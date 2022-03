Nathaly Caldonazzo, durante la puntata del 28 febbraio del Grande Fratello Vip, è stata eliminata. Nonostante questo, la pioggia di polemiche nata attorno a lei non si è arrestata. La concorrente, negli ultimi giorni, era stata accusata di aver pronunciato delle frasi razziste nei confronti delle sorelle Selassié. Sophie Codegoni, proprio perché turbata dall’accaduto, aveva anche fatto il suo nome durante le Nomination.

Lo scontro più feroce, però, è scoppiato tra Nathaly e Alessandro Basciano. La modella è rimasta così turbata da affermare di voler denunciare il suo ex compagno di avventura.

GF Vip, Alessandro Basciano all’attacco: “Sei una falsa”

I problemi nati al GF Vip sembrano perseguitare i concorrenti anche dopo la fine del gioco. Nella scorsa puntata, Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano erano giunti ai ferri corti per una presunta frase pronunciata dalla modella ai danni delle sorelle Selassié.

Alessandro, più furioso che mai, non era proprio riuscito a trattenersi:

Rinneghi quello che dici e lo sai. Ma secondo te io dico le bugie? E ti sei incastrata quando hai detto ‘speriamo che non escano fuori’.Non giurare perché sei una falsa e ti nascondi anche il cibo. Anzi giura su tua figlia che non hai mai detto che sono ‘protette dagli zingari

Alfonso Signorini, dopo aver ammesso di non essere in possesso del filmato incriminato, ha rivelato di non poter dare credito alle accuse senza prove. Alessandro, però, è rimasto ferma sulla sua opinione.

Nathaly Caldonazzo pronta a denunciare Alessandro? Lo sfogo sui social

Nathaly Caldonazzo, una volta fuori dal GF Vip, ha deciso di prendere in mano la situazione. Le parole di Alessandro Basciano, oltre a farle perdere la pazienza, l’hanno spinta a uno sfogo sui social. Nel rispondere a un utente, ha affermato di voler procedere con la denuncia per calunnia.

Nathaly ha negato fermamente di aver detto certe cose. Ha ammesso di aver detto qualcosa di poco carino, ma non nei confronti delle sorelle Selassié.

Intanto, sui social, gli utenti si sono divisi in due schieramenti. C’è chi pensa che Nathaly abbia ragione e chi crede nelle parole di Alessandro e di Sophie Codegoni. Come si concluderà questa vicenda?