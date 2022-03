Di recente, Sonia Bruganelli in un’intervista ha spiegato di non voler più ricoprire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip nella prossima stagione. Intervenuta a Casa Chi, Adriana Volpe ha fornito la sua versione. Secondo l’ex gieffina e attuale opinionista del reality show, la sua collega ha solamente messo le mani avanti nel caso non dovesse essere più scelta.

La frecciatina di Ariana Volpe

Sonia Bruganelli e Adriana Volpe ricoprono il ruolo di opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Intervenuta a Casa Chi, rubrica online condotta da Rosalinda Cannavò, Volpe ha detto la sua sulle dichiarazioni della collega:

“Sonia mette le mani avanti”.

Secondo Adriana Volpe, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe messo in atto una sua strategia:

“Non lo faccio più, ma se mi corteggiate torno su quella poltrona”.

Insomma, Adriana ritiene che la sua collega per evitare di essere coinvolta in un “valzer di poltrone” dice di avere detto lei addio al Grande Fratello Vip.

La replica di Sonia Bruganelli

Le dichiarazioni di Adriana Volpe, non sono passate inosservate a Sonia Bruganelli. Su Instagram, la signora Bonolis ha pubblicato l’articolo di Biccy.it in cui la collega rivela chi vorrebbe avere il prossimo anno al fianco come opinionista. Poi, Sonia ha lanciato una stoccata alla collega:

“E niente…Lei da quella poltrona non si vuole schiodare”.

In precedente, Sonia Bruganelli aveva precisato che il suo addio al Grande Fratello Vip era dettato dalla voglia di tornare a lavorare dietro le quinte di Mediaset.

Il rapporto tra Sonia e Adriana

Tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 non è mai corso buon sangue. In più occasioni, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono lanciate frecciatine al vetriolo. A sei mesi dall’inizio del reality show, entrambe hanno depositato l’ascia di guerra spiegando di avere trovato un equilibrio per affrontare al meglio l’esperienza lavorativa.

