Il cast dell’Isola dei famosi 2022 si sta gradualmente formando. In queste ore sono spuntati i nomi di altri due concorrenti che sbarcheranno in Honduras per prendere parte al reality show più avventuroso di sempre. Loro sono marito e moglie e stiamo parlando di Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Chi è Clemente Russo, prossimo concorrente dell’Isola dei famosi 2022

Una nuova coppia di concorrenti dell’Isola dei famosi 2022 è stata rivelata, stiamo parlando di Clemente Russo e Laura Maddaloni. I due sono entrambi molto sportivi. Lui è un pugile, mentre lei una judoka. Per Clemente questa non è certamente la sua prima apparizione all’interno di un reality show.

Il protagonista, infatti, ha partecipato anche all’edizione del 2008 del programma La Talpa. Successivamente è tornato in auge sul piccolo schermo con la partecipazione al GF Vip del 2016. Nella sua carriera, però, vanta anche il ruolo di inviato de Le Iene. Insomma, un volto già piuttosto noto al pubblico da casa, che certamente riuscirà a dare il suo contributo lì in Honduras.

Chi è Laura Maddaloni e quando parte la nuova edizione del reality show

Per quanto riguarda Laura, invece, lei si è concentrata unicamente sulla carriera sportiva, divenendo un’abile judoka. La sua passione per tale sport è nata in famiglia, dato che anche i suoi due fratelli, Marco e Pino Maddaloni sono dei judoki internazionali. Ad ogni modo, Laura e Clemente parteciperanno come coppia nell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi.

Quest’anno, infatti, Ilary Blasi sta prediligendo la scelta di concorrenti in coppia. Al momento, però, non è certo se essi parteciperanno in qualità di unico concorrente, oppure no. Intanto, la prima puntata del reality show incentrato sulla sopravvivenza è prevista per lunedì 20 marzo su Canale 5. Non ci resta che attendere per vedere quali sorprese avrà in serbo per il pubblico la conduttrice e lo staff.

