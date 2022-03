Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip fanno riferimento alla puntata di lunedì 28 febbraio. Di seguito le ultimissime notizie sulla quarantacinquesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato eliminato tra Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan? Chi ha dovuto abbandonare per sempre la casa dopo il televoto flash? E chi è finito in nomination? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri e i video più importanti della serata.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il messaggio di Alex Belli per Delia Duran. L’attore anche ieri non era in studio, dove non ha più fatto ritorno dopo l’ultima uscita dalla casa del Grande Fratello. C’è chi sostiene che la foto sia stata scattata a Sharm el-Sheikh, altri invece sono convinti che Alex sia in realtà in Italia e l’immagine non sia altro che un fotomontaggio (riuscito peraltro male).

La diretta entra nel vivo con l’accerchiamento contro Miriana Trevisan da parte di Delia Duran, Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge. Quest’ultime reputano Miriana una persona falsa, opinione condivisa anche da Katia Ricciarelli, che dopo l’eliminazione siede in prima fila insieme a Kabir Bedi e Aldo Montano. A distanza di giorni dalla sua uscita dalla casa, Katia ritiene ancora di essere dalla parte della ragione.

Nel frattempo Nathaly Caldonazzo si sente isolata da buona parte della casa. Dai confessionali girati negli ultimi giorni, la showgirl romana sembra molto provata dalla situazione che si è venuta a creare in casa, senza comunque mai un pensiero autocritica. Arriva perfino a definire Barù “umanamente scarso”, dando ulteriormente ragione a chi è convinto fosse interessata all’affascinante enologo fin dall’inizio del loro ingresso nella casa.

La sensazione che si percepisce è quella che Nathaly Caldonazzo voglia passare come vittima, a pensarla però diversamente da lei non è soltanto la maggioranza del pubblico ma soprattutto Alessandro Basciano. Il fidanzato di Sophie Codegoni tira di nuovo fuori il discorso relativo alla presunta “frase gravissima” pronunciata da Nathaly nei giorni passati, scatenando un feroce botta e risposta con la stessa Caldonazzo. A chiudere (o quasi) la questione è Alfonso Signorini, che conferma la posizione di giovedì scorso: il Grande Fratello non ha registrato la frase rivelata da Alessandro la settimana scorsa.

Per il Basciano è tempo di cambiare pagina. Alfonso Signorini lo invita ad andare in passerella dove ad attenderlo c’è il figlio Nicolò di quattro anni insieme all’ex fidanzata. L’incontro tra padre e figlio commuove Manila Nazzaro, che per cinque mesi non ha avuto mai la possibilità di ricevere una sorpresa di questo tipo dal Grande Fratello. Da sottolineare anche il sorriso smagliante di Sophie Codegoni nel vedere la dolcezza del suo Alessandro con il piccolo Nicolò.

Arriva il momento della prima eliminazione. Dopo aver comunicato il primo verdetto della serata, e cioè il salvataggio di Antonio, Signorini legge quanto riportato nella busta rossa: la concorrente a dover lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello Vip è Nathaly Caldonazzo. Miriana, dunque, si salva ancora.

Dopo l’eliminazione di Nathaly, per Alessandro e Sophie arriva il momento di affrontare l’intervista esclusiva che Fabrizio Corona ha rilasciato al settimanale Chi in cui racconta di come l’ex tronista sia troppo per Basciano, e che se la ragazza dovesse scegliere tra l’attuale fidanzato, lui e il lavoro, sceglierebbe la seconda opzione. C’è un particolare: Sophie non ha mai rivelato il nome di Fabrizio Corona ad Alessandro, sebbene gli abbia più volte lasciato intendere che si trattasse di lui quando parlava della sua ultima storia avuta prima di iniziare l’avventura al Grande Fratello.

Sono gli ultimi minuti insieme nella casa per Alessandro e Sophie. Dopo una catena di salvataggio a sorpresa, Miriana Trevisan e Antonio Medugno sono gli unici a non essere salvati da alcun concorrente. Entrambi però hanno modo di vendicarsi, dovendo scegliere altri due inquilini che vorrebbero portare con sé al televoto flash che porterà alla seconda eliminazione della serata. Antonio fa il nome di Sophie, mentre Miriana sceglie Alessandro. L’esito del televoto vede Alessandro uscire sconfitto: per lui l’avventura al Grande Fratello Vip 6 finisce qui.

La puntata si conclude con le tradizionali nomination: il meno votato di giovedì dovrà abbandonare per sempre la casa del GF Vip a meno di due settimane dalla finale del 14 marzo. Se volete conoscere l’esito delle nomination, vi invitiamo alla lettura del nostro approfondimento su chi è finito al televoto di giovedì 3 marzo.

