Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 6 Nathalie Caldonazzo è stata eliminata al televoto contro Miriana Trevisan e Antonio Medugno. Dopo essere arrivata in studio, la showgirl ha spiegato perché i “vipponi” hanno cominciato a nominare in massa il tiktoker campano.

Nathalie difende Antonio Medugno

Come di consueto, i concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip raggiungono lo studio per fornire i propri giudizi a caldo. La showgirl, incalzata da Alfonso Signorini, ha spiegato perché i “vipponi” hanno cominciato a nominare in massa Antonio Medugno:

“Lo vogliono sbattere fuori perché è forte”.

Secondo il pensiero della neo eliminata, il tiktoker campano è percepito dai suoi compagni d’avventura come un potenziale vincitore. Dunque, una volta compreso il “pericolo” hanno deciso di sottoporlo più volte al giudizio dei telespettatori.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Antonio in crisi dopo l’uscita della Caldonazzo

In seguito all’uscita di Nathalie Caldonazzo, Antonio Medugno è andato in crisi. Il 24enne ha comunicato alla redazione di voler abbandonare il gioco perché rimasto senza la sua “spalla”.

In studio, Nathalie una volta appreso lo sconforto dell’amico ha cercato di spronarlo:

“Spero riesca a resistere, so che è molto provato”.

A quel punto Signorini ha dato la possibilità alla showgirl romana di parlare con Antonio. La Caldonazzo senza giri di parole ha invitato il 24enne campano a proseguire il gioco, perché è molto amato dai telespettatori. Inoltre ha avuto modo di salutare Miriana Trevisan: tra le due nell’ultimo periodo di convivenza “forzata” non c’era più l’armonia dei primi giorni.

Alfonso Signorini elogia Nathalie Caldonazzo

Prima di congedare Nathalie Caldonazzo, Alfonso Signorini si è complimentato con la 52enne romana:

“Hai sempre avuto il coraggio di dire quello che pensi”.

Ha riconosciuto alla concorrente che non è facile avere un comportamento come quello adottato. Dopo le belle parole del presentatore televisivo, Nathalie ha ringraziato Signorini per averla difesa quando veniva messa alla gogna. Poi, l’ex gieffina ha commentato la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia:

“E’ tanta roba vivere questa esperienza altalenate, a momenti sei felice, veramente ogni giorno cambia tutto”.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6