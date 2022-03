Nella 45^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda su Canale 5 lunedì 28 febbraio, Alessandro Basciano è stato eliminato in un televoto-flash. Nel post-puntata Lulù Selassiè ha confidato di essere molto dispiaciuta, poiché sentiva di avere un carattere simile al 32enne ligure.

Lulù in crisi

Il 32enne ligure è finito in un televoto-flash e non è riuscito a superare i suoi “avversari”. Terminata la 45^ puntata del reality show, tra i concorrenti che hanno accusato di più il colpo, c’è stata Lulù Selassié. La Principessa ha confidato di essere molto dispiaciuta per l’uscita dal gioco dell’ex volto di Temptation Island:

“Io e lui siamo simili perché siamo persone impulsive che si arrabbiano ma fondamentalmente buone e di cuore”.

La 23enne ha fatto notare che lei e Alessandro condividono anche lo stesso segno zodiacale:

“E’ davvero un bravo ragazzo”.

Lulù non sopporta Davide Silvestri

Mentre Lulù Selassié si è detta dispiaciuto per l’uscita di Alessandro Basciano, non può dire lo stesso di Davide Silvestri. A quanto pare, tra i due “vipponi” non sembra esserci un buon feeling. L’attore ha rimproverato la coinquilina di avere esagerato con i termini nei suoi confronti. A tal proposito il 40enne ha chiesto alla Principessa di pesare bene le parole. Dal canto suo, la 23enne ha ribadito la sua posizione. Deluso per le parole della gieffina, Davide ha accusato Lulù di essere una bugiarda.

Alessandro Basciano protagonista della puntata di ieri

Prima di dire addio alla finale del Grande Fratello Vip 6, Alessandro Basciano è stato protagonista di vari blocchi. L’ex volto di Temptation Island prima ha incontrato il figlio Nicolò, poi, ha dovuto commentare un’intervista di Fabrizio Corona in cui sosteneva che Sophie Codegoni – attuale fidanzata di Alessandro – sia ancora innamorata di lui. Il 32enne ligure ha avuto una discussione anche con Nathalie Caldonazzo.

Infine, la doccia fredda causata dall’eliminazione tramite un televoto-flash.

