Nella puntata di giovedì 3 marzo il meno votato del televoto a cinque tra Miriana Trevisan, Antonio Medugno, Sophie Codegoni, Giucas Casella e Davide Silvestri sarà eliminato dal Grande Fratello Vip. Ancora non è dato sapere se ci sarà un altro televoto flash a sorpresa come lunedì sera, al termine del quale Alessandro Basciano ha lasciato la casa del GF Vip venendo battuto dalla fidanzata Sophie, da Miriana e il tiktoker napoletano Antonio. Di certo c’è che mancano tre puntate alla finale di lunedì 14 marzo e che i finalisti saranno in tutto cinque, mentre nella casa ci sono ancora undici concorrenti.

In questo articolo presentiamo i sondaggi sul ventiduesimo eliminato del Grande Fratello Vip 6.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 3 marzo: i risultati dei sondaggi

I sondaggi sull’eliminato del Grande Fratello Vip di giovedì 3 marzo prevedono un testa a testa tra Davide Silvestri e Giucas Casella. Dovrebbero invece superare agevolmente anche questo televoto Miriana Trevisan e Antonio Medugno, i due mattatori della quarantacinquesima diretta del GF in onda lunedì 28 febbraio, entrambi usciti indenni da due televoti, quello settimanale e il televoto flash. In mezzo c’è Sophie Codegoni: l’ex tronista di Uomini e Donne è stata sul punto di uscire al termine del televoto lampo, ma pur salvandosi ha dovuto salutare il fidanzato Alessandro Basciano.

Ecco i risultati dei sondaggi sul televoto di giovedì 3 marzo del Grande Fratello Vip 6 (il meno votato sarà eliminato):

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Miriana Trevisan: 35,89%

Antonio Medugno: 34,02%

Sophie Codegoni: 15,04%

Giucas Casella: 7,77%

Davide Silvestri: 7,28%

Sondaggi RealityHouse – Chi vuoi salvare?

Miriana Trevisan: 41%

Antonio Medugno: 24%

Sophie Codegoni: 18%

Davide Silvestri: 9%

Giucas Casella: 7%

La forza di Miriana Trevisan come concorrente della sesta edizione del GF Vip non la apprendiamo di certo oggi. Nonostante le critiche ricevute da Soleil Sorge, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli, oltre che dall’opinionista Sonia Bruganelli, la maggioranza del pubblico la pensa esattamente come Adriana Volpe. D’altronde basta vedere i nomi degli ultimi eliminati e i risultati dei televoti per capire quale sia l’idea del pubblico da casa.

A sorprendere è invece l’affetto dei telespettatori per Antonio Medugno. Il giovane tiktoker napoletano, entrato nella casa insieme a Gianluca Costantino, si sta rivelando a tutti gli effetti come una delle sorprese di questa parte finale del programma. Abbiamo voluto sottolineare non a caso la percentuale con cui Antonio ha vinto il televoto flash (41%) contro Miriana, Sophie e Alessandro perché anche nel corso delle prossime puntate immaginiamo possano ripetersi situazioni simili, in cui il pubblico è chiamato a scegliere in pochi minuti chi salvare dei concorrenti rimasti. Non solo però, perché la forza dimostrata ieri potrebbe permettergli di sognare in grande anche nell’eventualità sia tra i cinque finalisti del programma.

Sulla graticola ci sono invece Davide Silvestri e Giucas Casella. Sulla carta, Davide dovrebbe essere avvantaggiato su Giucas, ma il condizionale è d’obbligo per almeno due motivi. Il primo: Davide ha pestato i piedi a Soleil, dunque il fandom dell’influencer italo-americana non gli regalerà alcun voto. Secondo: anche nella puntata di lunedì Lulù Selassié ha nominato l’ex attore di Vivere, e questo non è affatto un bel segnale per Davide, che per salvarsi deve comunque sperare nei voti quantomeno di Jessica e Barù. Non è semplice insomma, forse ancora meno rispetto al televoto della scorsa settimana, quando era in nomination contro Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli.

