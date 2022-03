Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? I tre concorrenti a rischio eliminazione erano Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno e Miriana Trevisan. A sorpresa però, Alfonso Signorini a inizio puntata ha svelato che nel corso della serata il pubblico avrebbe dovuto decidere anche una seconda eliminazione dopo l’apertura di un televoto flash a seguito di una catena di salvataggio.

Ecco i nomi dei due eliminati di ieri e chi è finito al televoto di giovedì prossimo, quando un altro concorrente dovrà abbandonare per sempre la casa del Grande Fratello.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

I due concorrenti eliminati dal Grande Fratello Vip 6 ieri sera sono Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. La showgirl romana ha perso il televoto a tre contro Miriana e l’amico Antonio, come previsto dai risultati dei sondaggi online di questa settimana. Alessandro invece ha patito il televoto flash che lo vedeva opposto alla fidanzata Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Antonio Medugno.

Queste le percentuali del televoto settimanale: Nathaly ha ricevuto il 19% delle preferenze, contro il 30% di Antonio e il 51% di Miriana.

La VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è… NATHALY! pic.twitter.com/AcuWCiEOHz — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

A seguire le percentuali del televoto flash: Alessandro 11%, Sophie 16%, Miriana 32%, Antonio 41%.

Il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è… ALESSANDRO! pic.twitter.com/pmaKwcdp08 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 28, 2022

Subito dopo l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo, Antonio Medugno ha parlato con gli autori del Grande Fratello manifestando la volontà di lasciare il gioco. Alfonso Signorini lo ha convinto a rimanere grazie a una breve conversazione con il padre e il fratello presenti in studio: entrambi hanno trasmesso al tiktoker napoletano la forza di continuare il percorso nel reality show, ormai arrivato alle battute conclusive.

Se Antonio avesse confermato la sua decisione di lasciare la casa, al 99,9% Signorini non avrebbe aperto il televoto flash, dunque Alessandro e Sophie avrebbero proseguito la loro avventura come coppia all’interno della casa almeno fino a giovedì. A colpire più di tutto però è la percentuale raggiunta da Antonio al secondo televoto, in cui è stato in grado di battere una concorrente forte come Miriana Trevisan, che nel televoto settimanale lo aveva superato di oltre 20 punti percentuali.

Chi è finito al televoto della prossima puntata di giovedì 3 marzo?

I concorrenti finiti al televoto dopo le nomination di ieri sono Antonio Medugno, Miriana Trevisan, Davide Silvestri, Giucas Casella e Sophie Codegoni. Il meno votato giovedì sarà eliminato definitivamente dalla casa a meno di due settimane dalla finale del 14 marzo. Spettatori attenti invece Barù, Jessica Selassié, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Ricordiamo soltanto che saranno cinque i finalisti che si contenderanno la vittoria: chi saranno gli altri tre concorrenti che raggiungeranno le due finaliste Delia Duran e Lulù?

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Davide, Giucas, Miriana e Sophie. #GFVIP pic.twitter.com/0HPOxu6J5n — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2022

Ecco chi ha nominato chi:

Soleil nomina Miriana

Barù nomina Antonio

Sophie nomina Antonio

Antonio nomina Sophie

Manila nomina Antonio

Jessica nomina Giucas

Davide nomina Antonio

Miriana nomina Antonio

Giucas nomina Antonio

Lulù nomina Davide

Delia nomina Miriana

A noi non resta che darvi appuntamento a giovedì prossimo, quando andrà in onda la quarantaseiesima puntata del Grande Fratello Vip 6.

