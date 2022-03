Nel corso della puntata del daytime di ieri pomeriggio di Amici 21, il pubblico da casa ha assistito ad uno sfogo molto forte da parte di Christian Stefanelli. Il ragazzo ha avuto una crisi a seguito di alcune critiche ricevute da parte dei professori della scuola. Il giovane è arrivato addirittura a maturare la voglia di abbandonare il talent show di Canale 5. A provare a fargli cambiare idea sono stati la conduttrice e alcuni compagni d’avventura, sia attuali sia precedenti. Più di tutto, infatti, si è fatta sentire la replica di Mattia Zenzola.

Le dure critiche contro Christian ad Amici 21

In queste ore Christian sta attraversando un momento molto turbolento nella scuola. Il ragazzo si è esibito nel corso del precedente daytime del programma, ma la sua performance non è piaciuta molto ai giudici. Il primo a criticarlo è stato il giudice esterno Emanuel Lo, esperto di hip hop. Quest’ultimo ha invitato il ballerino ad essere più sicuro di sé mentre si esibisce. Successivamente, ci hanno pensato Veronica Peparini e Alessandra Celentano ad infuocare gli animi.

Entrambe si sono mostrate d’accordo sul fatto che il ragazzo non riesca ad eccellere in nessuno stile, né nel suo né negli altri. Proprio per tale ragione, soprattutto per la Celentano, non meriterebbe affatto il serale. A seguito di questo duro confronto, Christian ha avuto un crollo ed ha detto: “Non ha più senso continuare. Era il mio sogno, non lo è più“. A quel punto, allora, ci ha pensato Maria De Filippi a provare a far cambiare idea al ragazzo.

Christian vuole andare via: le parole di Maria e di Mattia Zenzola

Nello specifico, la conduttrice si è collegata con lui e lo ha esortato a riflettere. La donna ha invitato il ragazzo ad andare oltre le critiche e a trarre quello che di buono dicono i giudici e non soltanto il negativo. Christian, allora, ha replicato dicendo che, purtroppo, non si trova più nella condizione mentale per poter andare avanti con serenità. A quanto pare gli è scattato qualcosa dentro che non gli permette di ballare bene e di esprimersi come vorrebbe. In virtù di questo, forse sarebbe meglio se andasse via.

Contrario all’uscita del giovane dalla scuola di Amici 21 è anche Mattia Zenzola. Quest’ultimo è stato costretto ad abbandonare il programma a seguito di un infortunio. I due ragazzi avevano legato molto durante il loro periodo di convivenza all’interno del reality show. Proprio per tale ragione, Mattia ha voluto mostrare tutta la sua vicinanza per l’amico. A tal proposito, ha scritto un post sui social in cui ha detto:

“Sono con te e ricorda quello che ci siano sempre detti. Non si molla. Ti voglio bene fratè“.

Questo gesto riuscirà a dissuadere Christian dalla sua volontà di andare via? Staremo a vedere.