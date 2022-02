Kabir Bedi è stato tra gli ospiti della scorsa puntata di Verissimo. L’attore divenuto famoso per aver interpretato il protagonista di una serie di grande successo, Sandokan, si è molto aperto con Silvia Toffanin arrivando a parlare della scomparsa prematura di suo figlio, ma non solo. L’attore ha anche parlato di Grande Fratello Vip e, a tal proposito, ha svelato chi vorrebbe vincesse il reality show.

I dettagli del tragico lutto di Kabir Bedi

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo, Kabir Bedi ha ripercorso le tappe del drammatico lutto che ha vissuto diversi anni fa. Suo figlio Siddharth, infatti, morì a causa di alcuni problemi legati alla sua schizofrenia. A tal proposito, l’attore ha ricordato alcuni dettagli inerenti il terribile momento in cui constatò la sua morte. A tal proposito, ha detto: “Capii all’istante che era morto. Era accasciato in un angolo della stanza. Corsi da lui ma era troppo tardi“.

Kabir, poi, ha detto di essersi domandato a lungo per quale ragione suo figlio avesse deciso di compiere un gesto così efferato. Successivamente, poi, ha spiegato di essere stato pervaso da un senso di calma e di tranquillità. In particolare, ha detto: “Cercai un segno, una spiegazione, una conferma miracolosa. Una folata di vento attraversò le veneziane“.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Kabir svela a Verissimo chi vuole vinca il GF Vip

Fu quello il momento esatto in cui Kabir Bedi augurò a suo figlio di trovare la sua pace, finalmente, dopo tanti anni di sofferenza. Dopo aver ripercorso le tappe di questo drammatico evento, però, l’ex concorrente del GF Vip ha parlato anche di temi più leggeri, come quelli che fanno riferimento al reality show a cui ha preso parte.

L’attore ci ha tenuto a precisare di essere contentissimo per come è stato trattato dal popolo italiano, pertanto, non potrebbe essere più grato e riconoscente di così. In merito al vincitore del reality show di Canale 5, invece, Kabir ha detto di augurarsi vivamente che vinca Barù, in quanto è il suo concorrente preferito all’interno del programma di Alfonso Signorini.