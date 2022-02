Ieri è andata in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici. Con il serale alle porte, gli scontri tra i coach stanno diventando sempre più marcati. In particolare, Alessandra Celentano, subito dopo la fine dello show, ha usato il suo profilo Instagram per ribadire la sua opinione.

L’insegnante, da sempre attenta a ogni minimo dettaglio, ha dimostrato di non apprezzare l’atteggiamento di Raimondo Todaro. Per lei, non bisognerebbe assolutamente sorvolare su determinati aspetti.

Amici 21, Alessandra Celentano di nuovo all’attacco: lo sfogo

Sembra che Alessandra Celentano e Raimondo Todaro non riescano proprio a trovare un punto di incontro. La prima è stanca dei tentativi del ballerino di difendere a tutti i costi i suoi allievi. Ha protetto Nunzio dalle critiche e ha fatto lo stesso con Christian.

Per la Celentano, la tecnica ha un valore inestimabile. Non si può non considerare questo elemento quando si giudicano le performance degli allievi:

Nella danza, e non solo, tutto conta e niente è meno importante di altro. Ad esempio, oggigiorno la tecnica sembra avere sempre meno importanza, accontentandosi del pressappochismo e della mediocrità

L’accusa di Alessandra Celentano: “I miei parametri risultano opposti”

Raimondo Todaro, però, tende a soffermarsi su altri aspetti. Stando alle parole di Alessandra Celentano, in molte occasioni, ha dato prova di non badare troppo ai dettagli della tecnica. La coach ha ammesso di essere abituata a dei livelli molto alti. È consapevole di essere più severa degli altri insegnanti, ma è convinta che questo sia dovuto alla sua formazione:

Sono sempre stata abituata ad alti livelli e quindi le mie esigenze ed i miei parametri risultano per forza diametralmente opposti rispetto a chi è abituato ad altro

Con queste parole, Alessandra Celentano ha voluto creare una distanza tra lei e il suo collega. È evidente, ormai, che abbia una considerazione molto bassa dei suoi standard.

Cosa accadrà ora? Alessandra e Raimondo riusciranno ad appianare le loro divergenze? O continueranno a scontrarsi fino al serale?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano)