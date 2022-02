Alex Belli stamani (giusto in tempo per la diretta del Grande Fratello Vip 6!) ha mandato un nuovo video per Delia Duran. Ma a colpire il pubblico non è stato tanto il contenuto, quanto alcuni dettagli.

Il messaggio di Alex Belli a Delia Duran

Il “vincitore immorale” del reality di Canale 5, così come l’ha definito il giornalista Valerio Palmieri, il giornalista di “Casa Chi”, oggi ha voluto mandare un messaggio alla prima finalista del GF VIP. Nonostante sia – o parrebbe essere – in Egitto, l’ex concorrente fa ancora parlare di sé. Ha registrato un messaggio in versione sub, in cui in fondo al mar lancia un messaggio alla sua amata, scritto su una lavagnetta:

“Non disperdere nel mare il nostro amore. Difendilo e vai avanti per la tua strada, dai il peso alle parole. Io sono con te per darti forza”.

NON DISPERDERE NEL MARE

IL NOSTRO AMORE ❤️

DIFENDILO E VAI AVANTI PER LA TUA STRADA, DAI IL PESO ALLE PAROLE,

IO SONO CON TE PER DARTI FORZA!!! #alexbelli ♾ #deliaduran #sharmelsheik pic.twitter.com/nUBHciC8OD — ALEX BELLI (@AXBproduction) February 28, 2022

Un incoraggiamento, avvenuto però dopo che la compagna ha avuto ieri un riavvicinamento con Soleil Sorge, alla quale ha detto:

“Perché noi siamo chiare l’una con l’altra, ci diciamo le cose in faccia. Sai, io ti ho sempre difesa comunque. Ti ho difesa davvero, da quando sono qui dentro ti ho difesa ogni volta. L’ultima puntata e anche l’altra puntata si è visto. Appena ti ho conosciuta ti ho subito detto cose belle, ti ho rivalutata e apprezzata. Allora lo sai, che ho detto quelle robe positive. Quando io ti dico le cose lo faccio in faccia come fai te. Ieri ho avuto una grande discussione con Manila e le ho detto ‘l’unica donna he mi dice le cose davanti è Soleil Sorge’. Questo io lo apprezzo davvero tanto. Quando le persone sono invidiose fraintendono, io e te non siamo fatte così e questo mi piace”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sia stata del tutto convinta dalle parole della venezuelana e le abbia risposto:

“Io sicuro ti dico tutto in faccia. Ah, mi hai difeso sempre? Mi hanno detto che non è così! Non è vero che mi difendi sempre zia. Non puoi dire ‘sempre ti ho difeso’ perché è una bugia. Appena sei arrivata non hai detto cose bellissime. Sento che non sei troppo coerente perché mi dicono tante cose, anche se non mi lascio condizionare, altrimenti non sarei qui a parlarti. Il tuo problema sai qual è? Per me è chiaro, è che dici una cosa e subito dopo l’esatto opposto. Quindi capirti o fidarsi non è semplice. Hai troppa leggerezza nel passare da ‘ti voglio bene siamo in pace’ a ‘no perché non mi piace’ e per finire ritorni ‘amore, tesoro io e te siamo simili’. Questo non puoi dire che non è così, ho notato che sei fatta in questa maniera”.

La discussione si è però conclusa in un tenero abbraccio. Il messaggio del marito, essendo arrivato subito dopo, ha fatto pensare fosse legato a questa circostanza. Ma c’è un problema più importante che in queste ore sta animando i social.

Alex Belli ha copiato il messaggio?

L’influencer però ha suscitato l’interesse di una nota influencer, Elena Morali, che oggi sui social l’ha accusato:

“Alex Belli, che di bello non ha niente, imparasse a non copiare le idee dai reel degli altri per i suoi video finti”.

Infatti, secondo l’ex di Colorado, l’uomo avrebbe ritoccato una speciale sorpresa che lei pochi giorni prima aveva fatto al suo fidanzato, Luigi Mario Favoloso.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina