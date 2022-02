La finale sta per arrivare ed i concorrenti del Grande Fratello Vip 6 stanno riflettendo sui loro candidati preferiti. Barù Gaetani pur essendosi mostrato sempre un po’ defilato rispetto al gioco, in realtà ha osservato molto attentamente tutte le dinamiche. Inoltre, essendo arrivato più tardi ha un’idea precisa anche di quello che possono pensare le persone che seguono il reality di Canale 5.

I nomi per Barù e Giucas Casella

Giucas Casella e Barù Gaetani mentre erano riuniti in giardino, hanno riflettuto su chi vincerà il Grande Fratello Vip 6. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha dichiarato che vorrebbe vincesse Davide Silvestri, ma entrambi concordano nell’affermare che molto probabilmente non ci arriverà a questo risultato.

Così entrambi hanno riflettuto su chi tra quelli rimasti potrebbe riuscire ad arrivare alla vittoria. I due alla fine sono arrivati ad una rosa di tre nomi: Jessica e Lulù Selassié e Soleil Sorge. L’illusionista ha dichiarato che proprio ques’ultima potrebbe vincere, così Barù ha esclamato:

“È stata una grande protagonista”.

lui che pensa che Jessica potrebbe vincere il programma🥺#jerù pic.twitter.com/dzxXcbnT1a — A onor del vero 2 (@onordelvero2) February 27, 2022

Giucas Casella ha concordato e aggiunto:

“Ha fatto le sue cazzate, le ha ammesse, ha chiesto scusa ed è andata avanti! Ha la cazzimma”

Barù gli ha dato ragione, secondo lui:

“Sole dovrebbe vincere perché è quella che si è esposta più di tutti”

L’amico ha chiosato con ammirazione

“C’ha due palle!”

Il parere del pubblico su chi vincerà

Tuttavia all’insaputa dei concorrenti intorno alla finale c’è una vera e propria guerra tra fandom che condizionerà le sorti di quest’edizione. Infatti, sebbene l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia iniziato la sua esperienza nella casa con i migliori auspici e il favore del pubblico, con il tempo ha perso parte del suo consenso. Nel frattempo le Selassié hanno intercettato sempre di più i fan del reality. Che entrambe le sorelle possano arrivare a contendersi il podio è una possibilità molto accreditata, ma, molti vip non immaginano, che per Soleil Sorge potrebbe non esserci il posto tra i finalisti.

Sole probabilmente non arriverà in finale o potrà anche uscire domani(con tutti gli scongiuri del caso🤞)ma meglio questo che cedere ai ricatti e alle ripicche di un fandom tossico.. Sole non è mai scesa a compromessi e noi dobbiamo fare lo stesso!#teamsoleil #solearmy — Angelica (@AngeMontalbetti) February 27, 2022

Intanto già nella diretta di domani potrebbe esserci più di un’eliminazione, perché mancano poche puntate alla finale e ancora ci sono troppe persone nella casa. Intanto i sondaggi per i nominati di questa settimana danno Nathalie Caldonazzo come probabile eliminata.