Arrivano nuove indiscrezioni e conferme su chi saranno i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022. In queste ore, il cast si sta piano piano delineando. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, finalmente arrivano anche in lizza le conferme per altri due partecipanti. Ecco di chi si tratta.

Chi sono i due nuovi naufraghi dè L’Isola dei Famosi 2022?

Si tratterebbe ancora di “una trattativa in corso” ma il primo nome venuto fuori è Gianluca Tornese, ex pupo de La Pupa e il Secchione e volto di Uomini e Donne. Il giovane napoletano è anche un noto influencer. Poi, il secondo nome che è trapelato sulla blogosfera è Roberta Morise, ex valletta de L’Eredità e volto oramai famosissima della Rai. La 36enne sarebbe pronta a naufragare.

I due però, non avrebbero ancora firmato il contratto.

Isola dei Famosi 2022: i papabili naufraghi

Oltre ai due citati, all’Isola dei famosi 2022 ci saranno degli ex concorrenti che ora parteciperanno in coppia: Carmen Di Pietro che parteciperà insieme al figlio, Guendalina Tavassi col fratello Edoardo, Lory Del Santo col fidanzato Marco e Jeremias Rodriguez col padre. Al debutto del reality in TV manca poco meno di un mese ma il cast è tutt’altro che chiuso. Fra i papabili concorrenti ci sarebbero Ilona Staller, i Cugini di Campagna, Matilde Brandi, Ilaria Galassi, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Nicole Daza e tanti altri nomi, tra conferme e smentite.