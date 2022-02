Jessica Selassié sembra essere pronta a mettere una pietra sopra al corteggiamento di Barù. La concorrente del Grande Fratello Vip 6, parlando con Soleil Sorge ha spiegato di non avere gradito alcune esternazioni fatte dal nobile. Quest’ultimo ha confidato di avere fatto un sogno erotico e di avere avuto un rapporto con 4-5 persone una dopo l’altra.

Jessica e Barù: lei si allontana

Dopo l’ingresso del nipote di Costantino Della Gherardesca al Grande Fratello Vip 6, Jessica Selassié aveva mostrato un certo interesse. Il nobile, però, ha sempre dichiarato di non voler intraprendere una relazione al reality show. Negli ultimi giorni, però, i due si sono avvicinati e il food blogger non ha mai disdegnato le avance della Principessa. Sabato 26 febbraio Soleil Sorge, Barù e Jessica Selassié si sono ritrovati in veranda per fare colazione.

A un certo punto, l’influencer italo-americana ha indagato sulla “coppia”. Soleil ha chiesto alla coinquilina se realmente avesse rifilato un due di picche al nipote di Costantino Della Gherardesca. La Principessa ha affermato:

“Ma sì, tanto ha detto: una volta l’altra, quindi…”

La più grande delle sorelle Selassié ha sostenuto di non avere gradito le esternazioni del coinquilino. Nel vedere in difficoltà Barù, Soleil ha cercato di spezzare una lancia a favore del coinquilino:

"Vabbè, dopo tanti mesi chiuso qui dentro è normale che sia così".

Il consiglio di Barù

Sebbene Soleil Sorge abbia cercato di rassicurate Jessica Selassié, quest’ultima è parsa rimanere ferma sulla sua posizione. A complicare la situazione, ci ha pensato lo stesso Barù. Il diretto interessato ha dato un consiglio alla 26enne su come comportarsi una volta fuori dal Grande Fratello Vip 6:

“Se usciamo insieme tienimi stretto, perché io la prima cosa che mi trovo davanti…”

Anche in questo caso, Jessica è rimasta perplessa e imbarazzata sulle dichiarazioni del nobile. Poco dopo, Soleil Sorge ha abbandonato la conversazione mentre Jessica e Barù sono rimasti in veranda ma senza dire una parola.

