I concorrenti del Grande Fratello Vip 6 sono reclusi in casa da molto tempo, alcuni senza aver nessun tipo di contatto intimo con gli altri, così i freni inibitori iniziano a cedere. È successo a Barù che nella giornata di ieri è stato protagonista di alcune situazioni piuttosto incandescenti.

Ieri, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha raccontato ai suoi conquilini di un sogno erotico particolarmente spinto in cui aveva rapporti con le donne della casa. Riunito in giardino con Giucas Casella e Soleil Sorge ha riferito:

“Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te (riferito a Soleil), ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te”.