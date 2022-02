Alessandra Celentano e Rudy Zerbi non sono affatto contenti del comportamento di alcuni degli allievi di Amici per via del loro scarso impegno. Per cercare di dare una scossa alla situazione, qualche giorno fa, hanno annunciato di voler organizzare una gara tra LDA, Crytical, Nunzio, Christian, Leonardo, Calma e Aisha.

Stando al regolamento della sfida, gli ultimi classificati, nelle categorie di ballo e di canto, avrebbero dovuto lasciare il programma. Nella giornata di ieri, in effetti, questo confronto c’è stato. Il risultato, però, ha lasciato tutti molto sorpresi.

Amici 21, provvedimento per Calma, Nunzio e Christian? La decisione

La decisione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ovviamente, ha causato malcontento tra gli allievi della scuola di Amici. Inoltre, la paura di essere eliminati non ha fatto altro che peggiorare il clima di tensione. La sfida di ieri si è conclusa con un esito sfavorevole per Calma, Nunzio e Christian. I tre ragazzi, subito dopo, sono stati convocati in palestra per parlare delle conseguenze della gara:

Spero che questa situazione vi abbia fatto capire il valore delle cose, di quello che avete, che nel nostro lavoro è sacrificio e dedizione, e se voi pensate di impegnarvi 10, 10 non è sufficiente, bisogna impegnarsi mille, diecimila, solo così arrivi all’obiettivo

I professori hanno voluto far capire ai ragazzi l’importanza dell’opportunità che gli è stata offerta. Il solo modo per andare avanti è impegnarsi duramente, senza limiti e senza lamentele.

La lezione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Con grande sorpresa di Christian, Nunzio e Calma non c’è stata alcuna eliminazione. I coach non avevano mai avuto l’intenzione di allontanare qualcuno di loro dalla scuola di Amici. L’obiettivo era semplicemente quello di dar loro una dimostrazione:

Se potendo tornare indietro vi comportereste diversamente, significa che qualcosa qui dentro avete imparato e per questo qualcosa che avete imparato tornatevene in Casetta tutti e tre! L’importante, però, ragazzi, è dimostrare di aver capito

Sicuramente questa è stata una lezione molto importante per gli allievi. I tre ragazzi, subito dopo, sono potuti rientrare per unirsi nuovamente ai loro compagni. Da adesso in poi si comporteranno diversamente? Per scoprirlo bisognerà seguire i prossimi daytime.

I prof Celentano e Zerbi hanno deciso di dare un'altra possibilità agli allievi: Calma, Christian e Nunzio possono rientrare in casetta e proseguire la propria corsa al Serale di #Amici21! pic.twitter.com/V7jzsaEbFx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 25, 2022