Oggi è stata registrata una nuova puntata di Amici 21 che andrà in onda domenica 27 Febbraio. In quest’ultima settimana abbiamo visto un’inedito scherzo da parte di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi per spronare alcuni allievi a fare di più. Mentre il contrasto tra il professore di latino Raimondo Todaro e la maestra di classico si fa sempre più forte.

Mancano poche settimane al serale, che quest’anno verrà registrato in anticipo e non godrà quindi dell’effetto suspence della diretta. Che cos’è successo nella registrazione della puntata di domenica 27 Febbraio? Chi è stato eliminato e chi andrà al serale?

Amici 21, anticipazioni registrazione della puntata di domenica 27 Febbraio

La puntata registrata oggi 27 Febbraio è stata straordinariamente registrata nello studio in cui ci sarà il serale. Un luogo che ai ragazzi incute un certo timore e allo stesso tempo permette loro di percepire quanto la realizzazione del loro sogno sia vicina.

Ospiti del talent show di Maria De Filippi sono i ragazzi de Il Volo e il comico Enrico Brignano.

Anche i ballerini avranno una gara con classifica finale. A giudicare le loro esibizioni ci saranno: Emanuel Lo, Massimiliano Sodini e Gabriele Rossi. La graduatoria finale sarà data dalla media dei voti di ciascun giudice.

Durante questa registrazione l’allievo Crytical non era presente, ma ancora non sono noti i motivi.

La gara Tim è stata vinta da Aisha, invece quella Oreo da Albe.

La partecipazione di Christian è in bilico

Il ballerino Christian rischia di non passare alla fase successiva del talent di Canale 5 perché i docenti non sono soddisfatti. Sia la maestra Alessandra Celentano che Veronica Peparini si dicono convinte sul fatto che il ragazzo non abbia le capacità per affrontare il serale. Ma il maestro Todaro preferisce dare ancora un po’ di tempo all’allievo, sperando che questo gli consenta di recuperare il divario che lo separa dagli altri ballerini.

Nuovi allievi al serale

In questa puntata i professori hanno assegnato nuove maglie del serale. Gli allievi che le hanno ricevute sono:

Serena, Aisha, Albe e John Erik.

Invece Luigi ed LDA, pur essendo arrivati primi nella classifica generale, non hanno ricevuto la maglia del serale. Rudy Zerbi ritiene che ci siano ancora dei punti da chiarire. Il risultato è stato determinato anche dalle classifiche. Quella di danza è stata:

Serena e John Erik Leonardo Christian Alice Nunzio

Gli OneRepublic al serale di Amici

La band statunitense OneRepublic arrivano sul palco del talent show di Canale 5. A comunicarcelo sono loro stessi. Durante la registrazione di oggi, il frontman ha mandato un videomessaggio in cui ha dichiarato che un allievo duetterà con loro in un’esibizione del serale di Amici.