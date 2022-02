Giovedì 24 febbraio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over” pare che Ida e Alessandro siano giunti ad un punto di collisione alquanto drastico. Al trono classico, invece, ci sono state delle novità al trono di Matteo. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Ida e Alessandro sul punto di lasciarsi a Uomini e Donne

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella del 24 febbraio, si è parlato sia di trono over sia di quello classico. Partendo dal primo, al centro dell’attenzione ci sono stati nuovamente Ida e Alessandro. I due stanno avendo parecchie discussioni in questo periodo, proprio come accaduto nelle riprese del 23 febbraio. A scatenare l’astio tra i due è, soprattutto, la distanza, che li sta portando a discutere parecchio.

Ebbene, anche nelle ultime riprese della trasmissione, i due si sono duramente scontrati. Ad un certo punto, la situazione è divenuta così insostenibile, al punto che i due hanno deciso di interrompere la loro conoscenza. Maria De Filippi, che pare abbia preso molto a cuore la faccenda, ha provato in tutti i modi a spingere i due a ragionare. Dopo l’intervento della padrona di casa, dunque, entrambi hanno scelto di darsi l’ennesima possibilità.

Riprese 24 febbraio: novità al trono di Matteo

Ad animare particolarmente la registrazione in questione, poi, è stata anche una discussione molto forte tra Giuliana e Stefania. Le due donne, probabilmente, hanno discusso a causa di un cavaliere. Al trono classico, invece, ci sono state delle novità al trono di Matteo Ranieri. A creare sgomento è stata l’assenza di Federica, che anche in questa registrazione non si è presentata. Al momento non si conoscono i motivi ma, probabilmente, è assente ancora a causa della febbre.

Matteo, allora, sta conoscendo nuove corteggiatrici. Dopo essere uscito con Nicole, il giovane nelle riprese di ieri è uscito con una nuova corteggiatrice di nome Valeria, con cui pare si sia trovato piuttosto bene. Al momento non ci sono altri aggiornamenti, non ci resta che attendere per sapere se trapelerà qualcos’altro.

