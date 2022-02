Sonia Bruganelli arriva a “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101 e vuota il sacco sul Grande Fratello Vip 6 e sui suoi prossimi progetti. L’opinionista sostenitrice di Soleil Sorge, moglie di Paolo Bonolis, racconta il suo punto di vista su questa discussa edizione della casa più spiata di Italia e poi svela alcuni retroscena sulla sua dolce metà.

Le parole di Sonia Bruganelli sul GF VIP 6

Alla domanda di Maurizio Costanzo sulla sua eventuale partecipazione al Grande Fratello Vip 6 come opinionista, la bella Sonia non le manda a dire:

Se rifarei il GF l’anno prossimo? No! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro.

Ai microfoni di “Facciamo finta che”, poi, dice secondo lei chi vincerà il GF Vip 6:

Alla fine vincerà Lulù. La mia speranza sarebbe Soleil, di lei ho sempre apprezzato il volersi mettere in gioco e siccome so che lei è così, so che è rimasta fedele a se stessa, anche ai suoi difetti.

Poi, a proposito di Lulù:

Mi sono permessa di dire in trasmissione che il fatto di stare con Manuel non è un merito. Se è amore è amore, le persone si innamorano a prescindere, perché sennò vogliamo fare le persone inclusive e poi diamo i premi a persone che invece si sono innamorate. Io credo che se dovesse vincere Lulù è perché è stata sempre se stessa. Stiamo giudicando un reality e un personaggio come Lulù all’interno della casa: è un personaggio che ricorderemo, come è stato Zorzi l’anno scorso, sono persone un po’ diverse dalla massa.

I progetti futuri di Sonia e di Paolo Bonolis

Sui suoi progetti futuri, l’opinionista del GF Vip 6 ha risposto:

Forse il mio progetto futuro riuscirò a realizzarlo con Infinity perché credo che prenderà la quarta stagione de “I libri di Sonia”, per cui potrò far vedere anche che può essere carino anche leggere dei libri, avremo ospiti interessanti. Questa è una mia passione e sono contenta che in qualche modo qualcuno me ne renda merito. Poi continuo a fare la produttrice e se Dio vuole forse anche il buon Bonolis farà un programma nuovo, chi lo sa. Glielo passo?

A smentire ironicamente la notizia è suo marito, il noto conduttore Paolo Bonolis che commenta:

Mia moglie parla a vanvera, ma che programma nuovo? Sta delirando.

Ma lei ribatte:

Non lo vuole dire. Lo sto facendo lavorare per il programma nuovo, se no questo mi si adagia sugli allori.