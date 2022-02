Nella 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda giovedì 24 febbraio su Canale 5, Katia Ricciarelli è stata la grande protagonista. La soprano prima di essere eliminata, ha dato adito ad alcuni scontri con le sorelle Selassié, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

Interviene lo staff

Il primo blocco del Grande Fratello Vip 6, è stato dedicato allo scontro tra Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. In stanza SuperLed sono intervenute anche Miriana Trevisan e Soleil Sorge. Come è stato affontato l’argomento, non è affatto piaciuto allo staff dell’ex Miss Italia. Su Instagram, è comparso un post critico nei confronti di Signorini e del programma:

“Non hanno mostrato brutte parole”.

A detta dello staff, la cantante lirica con la complicità della influencer italo-americana avrebbe espresso giudizi piuttosto duri sulla coinquilina.

Ricciarelli nega il saluto a Manila

Dopo essere stata eliminata per mano del televoto, Katia Ricciarelli stava lasciando la casa del Grande Fratello Vip 6 senza salutare i suoi ex compagni d’avventura. A quel punto Signorini ha richiamato la soprano e ha “freezato” tutti i concorrenti. Di conseguenza, è stata data la possibilità a Ricciarelli di salutare chi voleva senza essere interrotta. La diretta interessata sha speso parole di stima per Davide Silvestri, Antonio Medugno, Soleil Sorge, Delia Duran e Barù.

Al momento di abbandonare la casa più spiata d’Italia, Manila Nazzaro è corsa a salutare l’ex amica ma quest’ultima le ha negato il saluto. In merito a quanto accaduto, su Instagram, lo staff della 44enne pugliese ha criticato il momento dei saluti poiché sembrerebbe che la soprano abbia concordato con gli autori anche come doveva avvenire l’uscita di scena. La critica al programma e al conduttore, è quella di avere preso in modo giocoso le richieste di Katia Ricciarelli.

Nazzaro e Codegoni contro Delia Duran

Nel frattempo, all’interno della casa di Cinecittà sembra essersi rotto qualcosa. Mentre prima Manila Nazzaro aveva mostrato il suo affetto a Delia Duran, adesso sembra aver cambiato idea. Nel post-puntata, parlando con Sophie Codegoni, Lulù Selassié e Soleil Sorge, l’ex Miss ha criticato l’atteggiamento della modella sudamericana:

“Non ascolta, non è lucida e dice tutto il contrario di tutto”.

A tal proposito l’ex tronista di Uomini e Donne ha lanciato una vera e propria stoccata nei confronti della compagna di Alex Belli:

“E’ l’incoerenza e la falsità in persona”.

