La puntata del 24 febbraio del Grande Fratello Vip è stata animata da una pesante discussione scoppiata tra Jessica e Lulù Selassiè e Katia Ricciarelli. Le due principesse proprio non riescono ad andare d’accordo con la cantante lirica. Pertanto, poco prima che la 75enne lasciasse la casa più spiata d’Italia è scoppiato uno scontro molto acceso, che potrebbe avere conseguenze inedite.

La lite tra Jessica e Katia durante la diretta del GF Vip

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Katia Ricciarelli e Jessica Selassiè hanno avuto un alterco piuttosto pesante. A dare il via alla discussione è stata Lulù, la quale ha rivangato dei precedenti dissapori avuti con la cantante. In particolar modo, si è soffermata sulle frasi razziste di cui si sarebbe resa protagonista la lirica.

Successivamente, poi, nel dibattito è intervenuta anche Jessica, la quale si è schierata chiaramente dalla parte di sua sorella prendendo le sue difese. A quel punto, allora, la Ricciarelli ha cominciato ad attaccare anche la maggiore delle due Selassiè dicendole di essere una ragazza davvero ridicola. A tal proposito, ha detto: “Chi sei? Non hai la dignità di non andare dietro ad un uomo“. In seguito ha aggiunto: “Porello Barù, meglio che cambia aria“.

La Selassiè chiede provvedimenti legali contro la Ricciarelli

Dinanzi queste frasi così pesanti, Jessica non ci ha più visto ed ha sbottato contro la sua, ormai, ex coinquilina. A tal proposito, ha detto: “Non ti devi permettere di parlare di dignità e di queste cose che non ti riguardano“. Ma se lo scontro è stato così acceso, nulla a che vedere con quello che è successo dopo la puntata del GF Vip. Una volta che Katia ha lasciato la casa, infatti, Jessica ha informato sua sorella di aver preso una decisione molto importante, o meglio, due.

La prima riguarda Nathaly Caldonazzo che, a quanto pare, verrà diffidata a causa di alcune frasi pronunciate contro Jessica. Il secondo provvedimento, invece, riguarda Katia. la ragazza ha detto: “Dirò in confessionale che voglio che la nostra famiglia faccia partire provvedimenti legali, perché non voglio che parli di me“. A quanto pare, dunque, la guerra tra la Ricciarelli e le Selassiè sembra destinata ad andare avanti.

