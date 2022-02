Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip si riferiscono alla puntata di giovedì 24 febbraio. A seguire le ultimissime notizie sulla quarantaquattresima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato eliminato tra Davide Silvestri, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli? Chi è finito in nomination? Ecco il riassunto di quanto accaduto ieri e i video più importanti della serata.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con un breve discorso di Alfonso Signorini sulla decisione di andare in onda anche in una giornata difficile come quella di ieri, segnata dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Il conduttore del reality ha spiegato: “Qualsiasi scappatoia non sarebbe mai quella giusta. Noi siamo comunque qui, con voi, e continuiamo a intrattenervi. Facendovi compagnia, senza pretese, pur non dimenticando i problemi del mondo”.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

È stato un brutto risveglio: ci siamo svegliati con immagini di guerra. Qualsiasi scappatoia non sarebbe mai quella giusta. Noi siamo comunque qui, con voi, e continuiamo ad intrattenervi. Facendovi compagnia, senza pretese, pur non dimenticando i problemi del mondo. #GFVIP pic.twitter.com/BrwRtb6DdT — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

Il primo confronto della serata è tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge da una parte e Miriana Trevisan insieme a Manila Nazzaro dall’altra. Come accaduto nella precedente puntata, Katia non le manda a dire, soprattutto nei confronti di Miriana, con la quale il rapporto sembra essersi definitivamente rotto.

Il secondo blocco della serata è dedicato all’episodio notturno che ha coinvolto Jessica e Lulù Selassié. Mentre la più grande delle principesse stava dormendo insieme a Barù, nel pieno della notte Lulù ha preteso di dormire in quello che era il suo letto, facendo così allontanare l’enologo toscano dalla sorella. Li per lì Jessica non ha affatto preso bene il “capriccio” di Lulù, salvo poi comprenderla e perdonarla. Durante la puntata la seconda finalista del GF Vip ha ammesso per la prima volta che per lei quella notte fosse speciale, in quanto segnava il quinto mese di fidanzamento tra lei e Manuel Bortuzzo.

E nel buio della notte… uno scontro tra sorelle… con Barù nel bel mezzo. Lulù non approva la vicinanza tra Jessica e Batù oppure è stato semplicemente un capriccio? #GFVIP pic.twitter.com/10ApgHNnwV — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

In seguito Davide Silvestri, a rischio eliminazione insieme a Katia e Nathaly, viene invitato da Alfonso Signorini a un confronto con la Caldonazzo, Soleil Sorge e Lulù Selassié. Le prime due lo hanno votato durante le nomination della scorsa puntata, la principessa etiope invece lo ha definito “infame” dopo essere rimasto in silenzio quando Katia Ricciarelli si è scagliata contro lei e Jessica, di cui si reputa amico. Davide risponde colpo su colpo alle accuse, chiudendo definitivamente l’amicizia con Soleil.

La difesa di Davide… che ovviamente non convince affatto Soleil. Un'altra amicizia al capolinea? #GFVIP pic.twitter.com/4pSJjJ1wia — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

E se Soleil e Nathaly sono convinte di aver inflitto all’ex attore di Vivere il colpo di grazia, il primo verdetto del pubblico va invece in un’altra direzione: infatti, il primo concorrente a salvarsi è proprio Davide, che anche nella serata di ieri ha ripetuto quanto per lui sia importante arrivare in finale.

Il pubblico ha deciso che il primo VIP a salvarsi è Davide! #GFVIP pic.twitter.com/ylw4JgxyGI — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

Sempre Davide Silvestri è protagonista di due sorprese ravvicinate. Prima incontra in giardino la sorella Juliana, che spende per il fratello parole dolcissime e soprattutto condivise dalla maggioranza del pubblico, come ha dimostrato l’esito del televoto. Subito dopo Davide corre fuori in passarella, dove ad aspettarlo ci sono i suoi due splendidi nipoti. Alla domanda di Alfonso Signorini su chi siano i loro concorrenti preferiti tolto lo zio, il più piccolo risponde con il nome di Giucas Casella, la seconda invece con Sophie Codegoni.

E per Davide è il momento di ricevere una grande iniezione di energia in vista della finale… ecco le stupende parole di sua sorella. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/pG70u8pE0Y — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

Poteva mancare poi un riferimento al triangolo che ha appassionato mezza Italia? Certo che no. All’avvicinarsi della mezzanotte, Signorini ha mostrato a Delia Duran una Storia Instagram di Alex Belli nel deserto. Ieri sera l’uomo era assente dallo studio, ma ha voluto comunque dare il suo messaggio di sostegno alla moglie, che dal canto suo ha informato Alfonso come il filmato appena visto fosse in realtà vecchio.

Ma in che senso è un video vecchio, Delia?! ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/WTY1ZkOmh5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

Per Soleil, che continua a perdere pezzi importanti nella casa del Grande Fratello Vip, c’è una lettera della zia, la stessa che poche settimane prima le aveva portato il simpaticissimo Simba. Nella lettera la donna le ricorda quanto sia una ragazza forte e in grado di superare le avversità, anche dopo quanto accaduto negli ultimi giorni dopo il ritorno in scena di Alex Belli nella casa del GF.

Una lettera per Soleil, scritta da sua zia… per ricordarle quanto sia forte e quanto sia importante continuare a tenere duro. #GFVIP pic.twitter.com/LzwIAnhqys — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

L’ultimo blocco della serata è per Miriana Trevisan, a cui viene mostrato un video sulla discussione scoppiata a Mattino 5 sulle reali intenzioni di Biagio nei suoi confronti. Tra i due è vero amore oppure l’uomo si sta servendo di lei per ottenere visibilità?

Tra Miriana e Biagio è amore…? Un aereo ha invitato Miriana alla riflessione… ed a #Mattino5 la discussione si scalda. #GFVIP pic.twitter.com/9nJHCS5CTt — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 25, 2022

Il Grande Fratello Vip ritorna lunedì con la quarantacinquesima puntata, nella quale si conoscerà il nome del nuovo eliminato. Per conoscere chi tra Nathaly e Katia ha dovuto lasciare la casa e le nuove nomination, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sull’eliminato di ieri sera.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove rivedere l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6