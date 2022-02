Nei giorni scorsi, Nathalie Caldonazzo è finita al centro di un polverone mediatico al Grande Fratello Vip 6. Parlando con Antonio Medugno, Alessandro Basciano ha confermato le frasi offensive pronunciate dalla showgirl romana. Tuttavia, il 32enne ligure ha precisato di non aver voluto alzare un polverone.

La conferma di Alessandro

Le frasi pronunciate da Nathalie non trovabili sul web, perché prontamente censurate dalla regia del Grande Fratello Vip 6. Durante una chiacchierata con Antonio Medugno, Alessandro Basciano ha confermato di avere assistito all’episodio incriminato. A tal proposito l’ex volto di Temptation Island ha rivelato di non averle volute tirare fuori durante la 44^ puntata, poiché erano veramente offensive e razziste:

“Quelle parole le ha detto e ho sentito tutto benissimo”.

Alessandro ha precisato di averle riferite solamente alla sua fidanzata. Ovviamente, Sophie Codegoni ha riportato la cosa alla sua amica Jessica Selassié e quindi è scoppiata la bomba. Successivamente Alessandro ha ripetuto le frasi ascoltate:

“La cosa era: ‘Sono due z…. protette dagli z….”

Secondo quanto spiegato dal 32enne ligure, la frase sugli z…. Nathalie l’aveva già pronunciata in un precedente litigio. Al contrario, la frase sulla n-word era stata detta in puntata ma in quel caso Caldonazzo si era scusata.

Basciano non ha nominato Nathalie

Nel proseguo della chiacchierata con Antonio Medugno, Alessandro Basciano ha spiegato di non avere voluto tirare in ballo la questione in diretta perché convinto che venisse fuori da sola. In nomination, il concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha continuato a “proteggere” Caldonazzo. Al tiktoker campano, Alessandro ha spiegato i motivi:

“Se volevo fare caos nominavo Nathalie, ma non volevo alzare il polverone”.

Il fidanzato di Sophie Codegoni ha confidato di essere certo che Nathalie non sparli alle sue spalle, quindi non aveva alcun intento di colpirla e crearle problemi. Il diretto interessato ha precisato di non volere affatto passare per quello che riporta cose agli altri “vipponi”. Infine, Alessandro ha ammesso di avere fatto finta di nulla in puntata.

