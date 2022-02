Nella 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda giovedì 24 febbraio su Canale 5, Katia Ricciarelli ha dovuto abbandonare il gioco per mano del televoto. Al termine della chiacchierata in studio, Alfonso Signorini ha mandato in onda post pubblicato da Clarissa Selassié. Il conduttore si è immediatamente dissociato dall’accaduto e ha rimproverato l’ex gieffina.

Clarissa insulta Katia

Terminata l’intervista con Katia Ricciarelli, Alfonso Signorini ha trasmesso un post pubblicato su Instagram da Clarissa Selassié. La Principessa ha scritto:

“Vaf….esci brutta strega”.

In studio, il conduttore del Grande Fratello Vip 6 ha preso immediatamente le distanze da Clarissa:

“Questo è un post che mai avrei voluto vedere. Certe maleducazioni non si possono tollerare…”

Successivamente Signorini ha preso una posizione piuttosto dura nei confronti dell’ex concorrente:

"Ti voglio bene, ma queste manifestazioni pubbliche di maleducazione non le accetto".

Il diretto interessato ha spiegato di avere voluto fortemente le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip 6, ma non può giustificare certi atteggiamenti nei confronti di una donna di 76 anni.

La replica della Principessa

Dopo avere appreso del rimprovero di Alfonso Signorini, Clarissa Selassié ha replicato. La diretta interessata, su Instagram, ha spiegato di essere stata strumentalizzata. Inoltre, ha fatto presente che da quel momento non pubblicherà mai più un suo punto di vista. Non contenta, la 19enne ha rincarato la dose:

“Provano a strumentalizzare la mia immagine e la mia persona”.

L’ex gieffina ha ribadito di non cambiare idea su Katia Ricciarelli. Infine, ha spiegato che molte persone la pensano esattamente come lei.

La stoccata di Ricciarelli

In studio, Katia Ricciarelli ha detto la sua sulle dichiarazioni di Clarissa Selassié. La cantante lirica ha sostenuto che ormai tutti conoscono la sorella di Jessica e Lulù Selassié per le sue uscite infelici. Inoltre, ha accusato le tre ragazze di essere delle grandissime maleducate. Nei confronti della 19enne, Katia ha affermato:

“Povertà di cervello. Non è dotata di intelletto…”

