Giovedì 24 febbraio, su Canale 5, è stata trasmessa la 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6. Durante la diretta, c’è stato uno scontro al vetriolo tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. Nella discussione, ci è finita anche Nathalie Caldonazzo.

Lulù rimprovera Davide

Tutto è partito da un rimprovero di Lulù Selassié nei confronti di Davide Silvestri. La Principessa ha spiegato che l’attore spesso fa l’amico di tutti, ma quando c’è da difendere non prendere mai una presa di posizione. In particolare, la 23enne ha insinuato che Davide non abbia preso le difese di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan dopo che le due coinquiline sono state offese duramente da Katia Ricciarelli.

A tal proposito Lulù aveva sostenuto che un buon amico ha anche il compito di far capire a chi ha intorno quando sbaglia.

Lo sfogo di Katia

Dopo avere ascoltato il confessionale di Lulù, Katia Ricciarelli è andata su tutte le furie. La cantante lirica ha sbottato contro la Principessa:

“Lulù non accetto consigli da te”.

La 76enne ha chiesto alla coinquilina di ripensare a tutte le volte che ha cominciato ad urlare nel corso delle discussioni. Inoltre, la soprano ha precisato di non dover imparare nulla da Davide. Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha continuato a sparare a zero su Lulù. In replica alla coinquilina, la 23enne ha continuato a rimanere ferma sulla sua posizione:

“Tu sei la prima che ha detto parole bruttissime e sei pure una persona più grande”.

Katia che da nuovamente della scimmia a Lulù #fairylu SIAMO STUFI #gfvip pic.twitter.com/MxchAzxzFs — Sara (@Sara01210783) February 24, 2022

La lite in diretta

Stanca delle insinuazioni della Principessa, Katia Ricciarelli ha sostenuto che la coinquilina l’unica cosa bella che abbia detto al Grande Fratello Vip 6 è la parola “sti c…” Secondo Lulù, non c’è nulla di male visto che la parola è stata inserita anche nel video di presentazione della sorelle Selassié. A quel punto tra le due coinquiline è nato uno scontro piuttosto acceso in diretta. Lulù ha sbottato contro la coinquilina:

“La tua frase più bella è stata: ‘Tornate al tuo paese”.

La discussione tra le due coinquiline è proseguita durante una pausa pubblicitaria. Al ritorno in studio, Lulù ha sbottato anche con Nathalie Caldonazzo:

“Sei una sfigata che dice cose razziste”.

In replica la showgirl romana ha invitato Lulù a dire quello che aveva ascoltato, tanto è capace a fare solamente la spia.

Soleil "Io non sto difendendo Katia,sto dicendo che non dovete dire cose ipocrite perché tutti in questa casa hanno offeso qualcuno e nessuno può permettersi di fare le santarelline perché nessuno lo é" Tatuarselo per chi dice che non si mette mai in discussione#gfvip #solearmy pic.twitter.com/yD1acuiGbr — Catia (@catiuz92) February 24, 2022

