Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip, a lasciare la casa è stata Katia Ricciarelli. Il pubblico, probabilmente a causa degli ultimi dissapori, ha deciso di eliminare la cantante lirica. Ciò che ha fatto più discutere, però, è stato il rimprovero di Alfonso Signorini. Il conduttore è rimasto indignato dal comportamento di Jessica, Lulù e Miriana. Le concorrenti, infatti, si sono rifiutate di salutare Katia.

Subito dopo, hanno provato a spiegare i motivi del loro gesto, ma Signorini si è rifiutato di dare loro corda.

GF Vip, delusione per Alfonso Signorini: “Non si nega il saluto”

Quest’anno, nella casa del GF Vip, sono nati dei contrasti molto forti. Dopo che i concorrenti si sono divisi in due gruppi contrapposti, la situazione non ha fatto altro che peggiorare. Anche nella puntata di ieri sera sono emersi i contrasti che, da tempo, fanno da sfondo al gioco

Questa volta, però, è stato Alfonso Signorini a perdere le staffe. Subito dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli, c’è stato il momento dei saluti. Jessica e Lulù Selassié, insieme a Miriana Trevisan, a differenza dei loro compagni di avventura, si sono rifiutate di partecipare all’addio.

Il conduttore, a questo punto, non ha potuto fare a meno di esprimere tutta la sua delusione per l’accaduto:

A casa mia hanno insegnato che al di là di tutte le diatribe e gli scontri a una signora di 76 anni si porta rispetto e non si nega il saluto…Avete fatto solo una brutta figura

Una giustificazione inascoltata: Jessica, Lulù e Miriana provano a controbattere

Le sorelle Selassié e Miriana Trevisan, dopo aver ascoltato le parole di Alfonso Signorini, hanno cercato di dire la loro. Probabilmente, le tre concorrenti non sono riuscite a lasciarsi alle spalle i litigi avvenuti nel corso di questa edizione del GF Vip.

Il conduttore, però, non le ha lasciate parlare. A parer suo, non c’è nulla che possa giustificare un simile modo di comportarsi: “Non m’interessa…Non ve lo consento“

Non è la prima volta che Signorini riprende i partecipanti per alcuni comportamenti. In particolare, con Lulù Selassié, in passato, c’erano stati già dei conflitti.

Katia Ricciarelli tornerà a parlare dell’argomento? O si godrà la sua ritrovata libertà?