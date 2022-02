Nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 28 febbraio, verrà eliminato un nuovo concorrente. A rischio eliminazione ci sono Antonio Medugno, Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan, finiti al televoto dopo le nomination della puntata di giovedì, nel corso della quale c’è stata l’uscita di scena di Katia Ricciarelli.

Chi sarà eliminato lunedì prossimo? Come sempre, per rispondere alla domanda ci affidiamo ai sondaggi del Grande Fratello Vip sull’eliminazione del 28 febbraio. Ecco i risultati aggiornati con le percentuali aggiornate di volta in volta per darvi il quadro migliore possibile di quello che potrebbe poi accadere nel corso della diretta di lunedì.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 28 febbraio: i risultati dei sondaggi

Tra Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo chi sarà eliminato nella puntata di lunedì prossimo del GF Vip 6? I sondaggi online di Forumfree e RealityHouse indicano un possibile testa a testa tra Antonio e Nathaly per la permanenza nella casa, mentre Miriana appare inarrivabile.

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Miriana Trevisan: 44,54%

Antonio Medugno: 29,52%

Nathaly Caldonazzo: 25,94%

Sondaggio RealityHouse – Chi vuoi salvare?

Miriana Trevisan: 52%

Antonio Medugno: 26%

Nathaly Caldonazzo: 22%

Entrambi i sondaggi del Grande Fratello Vip vedono Nathaly Caldonazzo in ultima posizione e a rischio eliminazione. Ironia della sorte, la showgirl romana si gioca il posto dentro la casa più spiata dagli italiani con il tiktoker napoletano Antonio Medugno, la persona con cui forse ha instaurato uno dei rapporti più belli dal suo arrivo.

Dopotutto le percentuali di voto sorprendono fino a un certo punto. Se è vero che all’inizio Nathaly era un personaggio molto forte, soprattutto quando non si faceva problemi ad attaccare Soleil Sorge e il teatrino messo in piedi con Alex Belli, è vero anche che oggi la donna ha dilapidato l’intero credito conquistato avvicinandosi sempre di più a Soleil e attaccando le sorelle Selassié, le due favorite per la vittoria finale.

A infliggerle il colpo di grazia è stata Sophie Codegoni nel corso delle nomination di giovedì, quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato la frase che Nathaly avrebbe pronunciato all’indirizzo di Jessica e Lulù Selassié. La stessa Caldonazzo al termine della puntata ha ammesso che c’è la possibilità che venga squalificata nel corso della diretta di lunedì.

Non è detto comunque che il suo allontanamento dalla casa non dipenderà invece dal televoto, come appare chiaro giorno dopo giorno. Se da un lato Miriana Trevisan può contare sull’apporto di più fandom ( il suo, quello di Jessica, quello di Lulù, eccetera, eccetera), dall’altra Nathaly può contare soltanto su quello di Soleil, anche se solo in parte, visto che sono tante le sostenitrici dell’influencer italo-americana a non aver dimenticato le precedenti accuse ricevute dalla stessa Nathaly.

In tutto questo Antonio si trova in mezzo. A premiarlo, oltre alle sue fan, potrebbe essere anche il pubblico da casa, che tende a votare le persone educate e coerenti con il loro percorso dentro la casa del Grande Fratello.

Per conoscere il nome dell’eliminato di lunedì prossimo non ci resta che aspettare la prossima puntata, in onda su Canale 5 il 28 febbraio.

