Chi è uscito nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? I tre concorrenti a rischio eliminazione erano Davide Silvestri, Nathaly Caldonazzo e Katia Ricciarelli. Scopriamo dunque insieme il nome del nuovo eliminato e i concorrenti finiti al televoto di lunedì prossimo, quando un altro vippone dovrà lasciare la casa del GF per sempre.

Chi è uscito ieri sera dal Grande Fratello Vip?

L’eliminato della puntata del 24 febbraio del Grande Fratello Vip 6 è Katia Ricciarelli. Dopo oltre cinque mesi nella casa, finisce dunque l’avventura di Katia al GF Vip: la soprano ha raccolto il 24% delle preferenze, contro il 26% di Nathaly e il 50% di Davide.

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… Katia! #GFVIP pic.twitter.com/btmPesuDaE — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 24, 2022

Su esplicita richiesta dell’ex moglie di Pippo Baudo, pochi istanti prima l’eliminazione della Ricciarelli tutti i concorrenti vengono freezati. Come ha poi spiegato Alfonso Signorini, la cantante ha voluto scegliere chi salutare e chi no: tra le escluse Jessica e Lulù Selassié, Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Alessandro Bascioni e Sophie Codegoni.

E poco prima che varcasse la porta rossa, il conduttore del reality ha ricordato agli inquilini che non erano stati degni del saluto della soprano che erano liberi di andare a salutare la cantante. L’unica ad alzarsi è stata Sophie, gesto molto apprezzato da Alfonso, che invece non ha risparmiato critiche nei confronti degli altri: “A casa mia si chiama rispetto”. Il problema che la prima a non voler salutare qualcuno sia stata la stessa Ricciarelli, ma tant’è.

Rispetto a quanto indicato dai sondaggi online di questa settimana, alla fine il testa a testa è stato tra Nathaly e Katia, e non invece tra Katia e Davide. Probabilmente a influire sul televoto sono state anche le polemiche contro la Caldonazzo, finita nel mirino dei fan di Jessica e Lulù per la presunta frase “gravissima” pronunciata dalla showgirl alla fine della puntata (e svelata durante le nomination di ieri da Sophie).

Chi è finito al televoto della prossima puntata di lunedì 28 febbraio?

Al termine delle nomination, i concorrenti al televoto sono Antonio Medugno, Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Il meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì prossimo.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Antonio, Miriana e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/vehbeOoeBB — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 25, 2022

Ecco chi ha nominato chi:

Nathaly nomina Miriana

Barù nomina Nathaly

Manila nomina Antonio

Davide nomina Nathaly

Sophie nomina Nathaly

Antonio nomina Miriana

Soleil nomina Davide

Alessandro nomina Antonio

Jessica nomina Nathaly

Miriana nomina Soleil

Giucas nomina Nathaly

Lulù nomina Nathaly

Delia nomina Miriana

C’era grande curiosità sulla frase che Nathaly Caldonazzo avrebbe pronunciato all’indirizzo di Lulù e Jessica Selassié al termine della puntata di ieri sera. Sophie Codegoni, in occasione delle nomination, ha affermato che la showgirl avrebbe detto: “Sono protette dagli zingari perché sono zingare”.

Immediata la replica di Alfonso Signorini: “Se Nathaly ha detto la frase che tu hai riportato, Nathaly chiederà scusa a chi di dovere”. Poi però, prima della fine della puntata, il conduttore manda in onda un estratto della frase incriminata. Nel video si sente la Caldonazzo dire “manco gli zingari”, parlando di Jessica e Lulù. Alfonso, dopo aver ripreso la vippona, mette un punto sulla vicenda: “Da ‘sono protette dagli zingari’ a ‘manco gli zingari’ ce ne vuole”.

