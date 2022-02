Le amicizie all’interno della casa del Grande Fratello Vip stanno cambiando. Ormai mancano solo due settimane alla fine di questa lunga avventura, pertanto, i nodi stanno venendo rapidamente al pettine. Al centro di un acceso diverbio, iniziato durante la messa in onda di ieri sera del reality show, ci sono finiti Davide Silvestri e Soleil Sorge. Ecco cosa è successo.

Lo scontro in puntata di Davide e Soleil

Davide e Soleil erano molto legati fino a qualche settimana fa. Con il passare del tempo, però, Silvestri ha cominciato a dissociarsi da alcuni comportamenti adoperati dall’influencer, specie in riferimento al triangolo amoroso tra lei, Alex Belli e Delia Duran. Secondo il punto di vista dell’ex attore di Vivere, infatti, la ragazza sarebbe parte del teatrino messo in piedi da Alex per creare sgomento e dinamiche all’interno della casa.

Questo, chiaramente, ha portato i due ad allontanarsi. Ad ogni modo, invece che dare luogo ad uno scontro diretto, Davide ha preferito trincerarsi dietro i suoi silenzi. Questa cosa non è andata giù alla Sorge, che nella puntata del GF Vip della scorsa settimana ha deciso di nominarlo. Tale gesto, chiaramente, ha spinto Silvestri ad esporsi e ad affrontare la Sorge. Già nel corso della puntata di ieri sera i due si sono duramente scontrati e Davide ha addirittura detto che per amicizia di Soleil e Alex si è trovato a rinunciare anche a quella con Aldo Montano.

Silvestri dichiara guerra alla Sorge dopo la diretta del GF Vip

Malgrado questo, però, la Sorge ha deciso di compiere in brutto gesto di nominarlo. Dopo essersi pesantemente scontrati durante la messa in onda di ieri sera, però, Davide Silvestri ha continuato ad attaccare Soleil Sorge anche dopo la puntata ed ha formalizzato una “dichiarazione di guerra”. A tal proposito, ha detto:

“Lei è stata l’unica a nominarmi. Io non l’ho mai nominata. Io mi sento tradito e ferito”. In seguito ha aggiunto: “Con me non attacca, non riesce ad infangarmi. Non vedo l’ora di parlarle e dirle tutta la verità”.

Silvestri, poi, non ha potuto fare a meno di palesare i dubbi che continua a nutrire sulla sua coinquilina. A tal riguardo l’ha accusata di avere un modo alquanto furbo di attaccarlo. Infine, il giovane ha chiosato il suo sfogo con una vera e propria dichiarazione di conflitto, pertanto ha detto: “Lei vuole lo scontro? Avrà lo scontro, ormai mi ha provocato”.