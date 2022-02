In un’intervista rilasciata al settimanale Vero, Emanuela Tittocchia è tornata ad attaccare Biagio D’Anelli. A detta dell’opinionista televisiva, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 non è realmente innamorato di Miriana Trevisan.

La segnalazione

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6, Biagio D’Anelli era stato piuttosto critico nei confronti di Miriana Trevisan. Dopo essere arrivato al reality show, l’opinionista si è fidanzato con la showgirl. In un’intervista, pubblicata dal magazine Vero venerdì 25 febbraio, Emanuela Tittocchia ha fatto una segnalazione sull’ex gieffino:

“Penso non abbia lasciato la sua compagna Silvana Curcio”.

Secondo quanto riportato dall’opinionista, D’Anelli sarebbe andato anche in Germania per parlare con Silvana ed i suoi genitori. Tittocchia si è detta convinta che Biagio si sia montato la testa, per via della partecipazione al reality show di Canale 5.

L’attacco a D’Anelli

Nell’intervista Emanuela Tittocchia ha sparato a zero su Biagio D’Anelli:

“Come tutti i narcisisti è talmente concentrato su sé stesso e fa quello che gli serve, non quello che sente nel cuore..”

Inoltre, Tittocchia ha confidato che, secondo lei, Biagio non è affatto interessato a Miriana Trevisan. Quest’ultima invece, sarebbe realmente innamorata dell’ex coinquilino. Per l’opinionista tv, D’Anelli si è avvicinato alla showgirl solo dopo avere ricevuto delle nomination di massa dai suoi compagni d’avventura.

Il commento su Alex Belli

Prima di concludere, Emanuela Tittocchia ha detto la sua anche su Alex Belli e Soleil Sorge. A detta della diretta interessato, in principio Alex potrebbe essersi avvicinato alla 27enne italo-americana per strategia. In un secondo momento, però, sarebbe rimasto colpito dal fascino della coinquilina:

“A lui Soleil piace davvero ed è rimasta intrappolato”.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6