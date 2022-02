Grande colpo di scena al Grande Fratello Vip 6 Sonia Bruganelli durante la puntata ha zittito in malo modo Miriana Trevisan tra lo stupore generale. Ma che cos’è successo?

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Perché Sonia Bruganelli ha zittito Miriana Trevisan

Miriana Trevisan, Nathalie Caldonazzo, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge hanno avuto un confronto perché il loro rapporto è degenerato. Dopo la scorsa puntata il conflitto tra Manila e Katia si è esacerbato e stasera ancora di più, perché nessuna delle due vuole più avere a che fare con l’altra, nonostante per mesi fossero vicinissime.

L’ex ragazza di Non è la Rai interpellata da Sonia Bruganelli per una sua uscita infelice verso Katia Ricciarelli cerca di argomentare, ma la showgirl continua a parlarle sopra. L’opinionista non ce la fa più e sbotta:

“Per favore, mi fai parlare? Non ti mettere piagnucolare perché mi dai fastidio. Hai una voce piagnucolosa, terribile”.

La concorrente resta allibita, mentre Bruganelli continua:

“Se sai dopo cinque mesi che una persona ha un punto debole, perché continui a mettere il dito nella piaga e poi a dire quante cose buone hai fatto per lei? Sei ridicola. Miriana, io l’italiano lo capisco. Tu hai detto che hai aiutato una persona anziana. Ed è un modo di dire bruttissimo. E se tu l’hai aiutata per avere gli applausi non vale niente”.

Miriana Trevisan non ha replicato perché Alfonso Signorini non le ha dato modo, ma il suo sguardo verso Manila Nazzaro era abbastanza eloquente.