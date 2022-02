Miriana Trevisan ha sempre dichiarato di avere delle doti “soprannaturali” di sensitiva. Questa notte, però, nella casa del Grande Fratello Vip è accaduto qualcosa di inaspettato. La showgirl, infatti, ha cominciato a vaneggiare nella notte dicendo di aver avvistato un’entità. Le sue coinquiline sono apparse piuttosto spaventate. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Miriana avvista uno spirito nella casa del GF Vip

La notte appena trascorsa è stata piuttosto concitata nella casa del GF Vip. A creare scompiglio è stata Miriana Trevisan. I concorrenti si trovavano a letto intenti a dormire quando, d’improvviso, la donna ha cominciato a parlare da sola. Nello specifico, la protagonista ha detto: “Qua c’è un’entità“. Lulù e Sophie si sono rivolte in maniera molto perplessa nei confronti della loro coinquilina e le hanno detto: “Ma stai scherzando?”

Miriana, però, non ha dato retta alle parole delle sue interlocutrici, quasi come se fosse in trance, al punto che ha cominciato a parlare con il presunto spirito. A tal riguardo, ha detto: “Piacere spirito, ora ciao, vai in pace“. Sophie Codegoni, allora, è intervenuta chiedendo alla donna con chi stesse parlando.

La Trevisan spaventa le coinquiline e il pubblico da casa

La Trevisan, allora, ha replicato ammettendo: “Con quello spirito! Non lo vedi?” Le due ragazze sono rimaste basite e poi il filmato si è interrotto. Il pubblico da casa, che ha assistito alla scena, si è detto sconcertato per quanto accaduto. Questa non è certamente la prima volta che si sente di parlare di fantasmi nella casa del GF Vip, tuttavia, stavolta è accaduto qualcosa di davvero inatteso.

Alcuni utenti del web, però, non hanno preso di buon grado la cosa, sta di fatto che c’è chi ha accusato Miriana di essere piuttosto inquietante. Alcuni utenti hanno detto: “La santona mi fa paura. Dalle malattie siamo passati alle entità. Pericolosa“. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera del GF Vip per vedere se sarà toccato l’argomento e come argomenterà Miriana.

Miriana:"Qui c'è una entità"

Lulù e Sophie:"Ma stai scherzando?"

Miriana:"Piacere spirito ora ciao vai pace"

Sophie:"Con chi parli?”

