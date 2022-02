In queste giornate all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 si sta compiendo una strategia d’isolamento contro Nathalie Caldonazzo. La giustificazione sta nella frase passabile da squalifica che l’attrice ha pronunciato, ma anche nella vicinanza a Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. Ma forse semplicemente è una strategia di gioco. Vediamo cos’è successo.

Nathalie Caldonazzo fa una dedica ad Antonio Medugno

Ieri sera c’è stata la GF VIP RADIO e Nathalie Caldonazzo ha approfittato di quel momento per fare una dolce dedica ad Antonio:

“Poi è arrivato un angioletto che si chiama Antonio, che spero di portarmi fuori. È come se fosse un figlio ed è Antonio. È veramente un’anima pura, sono felice di averlo conosciuto ed è un esempio per tanti ragazzi della sua età, che lo guardano e lo seguono perché lui è molto amato su Tik Tok. Oltre a quest’immagine da gran bel ragazzo lui può insegnare veramente che esiste anche una fragilità bellissima, un’amore per la famiglia, tante cose meravigliose che magari si vanno perdendo piano piano. E quindi Viva Antonio!”

Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip 6

Jessica avverte Antonio

Ma la dedica in realtà non ha fatto altro che confermare ad una parte della casa che ci sia bisogno di separare il nuovo arrivato dall’ex compagna di Massimo Troisi. Così Jessica Selassié e Miriana Trevisan hanno avvisato il ragazzo:

“Nathalie ti dice delle cose per insinuare in te qualcosa. Tu sei la sua pedina. Come lo è stata Delia la sua pedina, lo stai diventando tu. Sentiamo delle energie negative nella vostra unione, tu sei debole. È facile manovrarti. La stessa cosa l’ha fatta con Delia. Non potendo arrivare a magari giocare con Barù, perché Barù non gli dava modo, ha usato Delia per ferire me”.

Ecco il video:

È evidente che in questo discorso ci sia un riferimento a quanto aveva detto Alex Belli alla moglie sul fatto che Nathalie l’avesse manovrata e non fosse sua amica.

(Rif a Nathaly): “L’avrei smontata pezzettino per pezzettino”. Che Man! CHE MERDA.

Col passato che ha Nathaly doppiamente merda. 🤢🤮#gfvip

pic.twitter.com/s1PZOtdWWk — Stefano Alessio (@stefalessio) February 16, 2022

Alex Belli è riuscito in due intenti: far confessare a Soleil Sorge i suoi sentimenti e mettere in discussione il ruolo di Nathalie Caldonazzo. Non è un caso che dalla sua uscita il clima con tutte le altre persone della casa alle quali lei era solitamente vicina, si sia raffreddato.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ma dentro la casa non sanno che la showgirl è una delle preferite del pubblico, perché davvero il suo ruolo nella casa è – come disse Alfonso Signorini – quello di “panda da tutelare”. Checché ne dicano dentro il reality di Canale 5, per far uscire la donna dalla casa ci dovrebbero essere tutti i fan club uniti.