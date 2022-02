In queste ore, al Grande Fratello Vip 6 è scoppiato il “Caldonazzo-gate”. Nathalie Caldonazzo è stata censurata dalla regia per avere pronunciato una frase gravissima ai danni di Jessica Selassié. Nonostante non sia chiaro che cosa sia realmente accaduto, la diretta interessata ha riferito di avere ricevuto indicazioni ben precise in Confessionale.

L’episodio incriminato

Nella giornata di mercoledì 23 febbraio, Jessica Selassié in lacrime ha raccontato a Miriana Trevisan e Sophie Codegoni di avere sentito una frase bruttissima da Nathalie Caldonazzo. La diretta interessata si è detta schifata per l’accaduto. Inoltre, ha chiesto alle sue amiche di immaginare cosa sia significato per lei dopo avere vissuto determinate cose in prima persona.

Secondo l’ex tronista di Uomini e Donne, Caldonazzo potrebbe essere squalifica per la gravità dei fatti. Miriana invece, si è detta d’accordo sul fatto che si sia trattato di un episodio gravissimo.

Il commento della showgirl

Nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio, Nathalie dopo essere sparita per qualche ora dalle inquadrature del Grande Fratello Vip 6, ha commentato quanto accaduto con Alessandro Basciano e Manila Nazzaro. Scendendo nel dettaglio, la 52enne romana ha ammesso di avere esagerato a causa di un impeto di rabbia:

“Ma ieri come ho sbroccato?”

La diretta interessata si è augurata che la scena non venga mandata in onda nella puntata di giovedì 24 febbraio. Antonio Medugno ha difeso la sua amica, parlando di strumentalizzazione dell’altro “gruppo”. Al contrario, Nathalie ha riconosciuto i suoi errori:

“Ho davvero esagerato, una caduta di stile”.

Infine, Nathalie Caldonazzo ha spiegato ai suoi compagni d’avventura di essere stata chiamata in Confessionale. In seguito ad un lungo colloquio avvenuto con gli autori, la showgirl ha ricevuto delle indicazioni importanti su come affrontare la situazione legata alla sua frase infelice:

“Mi hanno chiesto di non parlarne”.

Barù si dissocia da Caldonazzo

Nonostante la richiesta degli autori ai concorrenti del Grande Fratello Vip 6, Barù ha preso una posizione in merito ai fatti accaduti nelle scorse ore. Il food blogger parlando con Jessica Selassié ha spiegato che se la vicenda non verrà fuori in puntata, ne parlerà lui stesso. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha precisato che non ci sta ad essere associato a determinate cose. A tal propopsito ha rassicurato la Principessa:

“Zero tolleranza”.

Barù parlando di nathaly "se sta cosa esce e loro non prendono una posizione la prendo io una posizione (..) di essere associato a ste robe, zero tolleranza" CHE CAZZO HA DETTO NATHALY #GFVIP #jerù — m (@cleowh0) February 24, 2022

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 6