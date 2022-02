Giovedì 24 febbraio, su Canale 5, verrà trasmessa la 44^ puntata del Grande Fratello Vip 6. A poche ore da una nuova diretta, Katia Ricciarelli ha attaccato duramente Alessandro Basciano. A detta della cantante lirica, l’ex volto di Temptation Island avrebbe cominciato ad ignorarla all’interno della casa.

La stoccata di Ricciarelli

Al momento della colazione, Nathalie Caldonazzo, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli si sono ritrovate a parlare di Antonio Medugno. A detta delle coinquiline della casa più spiata d’Italia, il tiktoker campano sarebbe stato isolato dal resto dei suoi compagni d’avventura. A quel punto la cantante lirica ne ha approfittato per sparare a zero su Alessandro Basciano.

La concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha sostenuto che Alessandro da qualche giorno a questa parte avrebbe cominciato ad ignorarla, tanto che quando i due si ritroverebbero nello stesso punto della casa Basciano chiuderebbe gli occhi. A tal proposito la 76enne ha sbottato:

"Non si rende conto che lo abbiamo raccattato un sacco di volte".

Il riferimento della concorrente, è sul fatto che Alessandro in varie occasioni abbia perso la pazienza e abbia mostrato un atteggiamento non proprio consono ad un programma televisivo. Sulla base di quanto dichiarato, Katia Ricciarelli ha rincarato la dose verso il coinquilino:

"Offensivo, isterico e volgare". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

Alessandro e Sophie: nuova discussione nella notte

Mentre Katia Ricciarelli stava mettendo in discussione l’atteggiamento di Alessandro Basciano, durante la notte il giovane ha avuto una nuova discussione con la fidanzata Sophie Codegoni. Non è chiaro perché i due abbiano discussione, ma per l’ennesima volta il 32enne si è lasciato andare con termini piuttosto forti verso l’ex tronista di Uomini e Donne.

Per chi non avesse seguito le vicende del Grande Fratello Vip 6, la scorsa settimana Alessandro è finito in nomination d’ufficio proprio per i suoi comportamenti. Nomination superata a pieni voti, ma sembra che Basciano non abbia ancora imparato a controllare i suoi scatti di rabbia.

