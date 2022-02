Non c’è pace per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Questa notte, c’è stato un nuovo scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il motivo della discussione è stato davvero banale. La modella, dopo essersi sdraiata sotto le coperte con il suo compagno, gli ha fatto una semplice richiesta, ma lui è andato su tutte le furie. Nel giro di pochi secondi, l’atmosfera è diventata incandescente.

Non è la prima volta che nella coppia ci sono problemi di questo tipo. Anche in passato, infatti, i due hanno avuto numerosi contrasti.

La nottata tra il 23 e il 24 febbraio è stata molto movimentata. Al GF Vip, infatti, è scoppiata una nuova discussione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia sta cercando di trovare un punto di incontro e di lasciarsi alle spalle tutti i problemi del passato, ma sembra che il risultato desiderato sia ancora molto lontano.

Sophie Codegoni, colta dalla stanchezza, ha provato a prendere sonno, ma il movimento del piede di Alessandro le ha impedito di addormentarsi. Nel tentativo di rilassarsi, gli ha chiesto di smettere, ma la situazione è precipitata velocemente.

Alessandro, travolto dalla rabbia, ha risposto in modo brusco:

Ma puoi farti i ca… tuoi? Ma non rompere i cog… non mi rompere. Ma pensa te come parla questa