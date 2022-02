Dopo la visione di Miriana Trevisan, Alfonso Signorini stasera indagherà sul fantasma – gate. Collegandosi in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip 6, il presentatore fa una confessione che stupisce gli spettatori più scettici.

La confessione di Alfonso Signorini sul fantasma – gate

Il conduttore del reality di Canale 5 si è collegato come di consueto con i vipponi prima della diretta di stasera e ha fatto una confessione molto importante:

“Non soltanto liti e schieramenti, stasera parleremo anche di qualcosa di più strano. Una concorrente ha avuto un incontro davvero particolare. La Trevisan in queste notti ha visto un fantasma in una delle camere del GF Vip. Non è certo la prima volta che capitano avvistamenti del genere nella casa più spiata d’Italia. Nei 20 anni di questa trasmissione ci sono state quattro persone che hanno visto delle entità. Adesso colleghiamoci appunto con la nostra Miriana per capirne di più. Miriana abbiamo sentito che hai visto una sorta di spirito ieri notte, spiegaci meglio. Sappi che non ti stiamo prendendo in giro e non giochiamo su queste cose. Siamo serissimi nel chiederti di dirci di più”.

L’ex di Non è la Rai ha risposto con la massima serietà:

“Sì ho visto qualcosa è vero certo. Questa entità io la percepisco ogni tanto, anzi sono diverse entità in verità. Le sento in questa casa ogni tanto. Non è la prima volta, io in realtà con Giucas avevo detto di aver visto una donna. Vedo un’entità femminile, io la vedo così. Giovane o anziana? Una donna sui 45 anni, io non la vedo con gli occhi, la sento e la vedo nella mia testa la percepisco ed è come un lampo. Queste cose non sono gestibili e cerco di prendermi poco sul serio per non impazzire“.

Insomma, siccome le tematiche all’interno della casa non sono sufficienti per la produzione, dopo il Belliful per 5 mesi, ora ci ritroviamo a seguire Ghostbuster – reality. Eppure, ce ne sarebbe da dire su ciò che sta succedendo in quella casa, a partire dalla misteriosa frase pronunciata da Nathalie Caldonazzo che sembra aver subito una censura da epoche buie, oppure la litigata delle sorelle Selassié per Barù, o ancora l’amicizia tra Miriana e Nathalie. Però, sì, sicuramente i fantasmi sono un tema più interessante.

