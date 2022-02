Nuova eliminazione in vista al Grande Fratello Vip 6. Dopo l’addio di Kabir Bedi, nella prossima puntata in onda giovedì 24 febbraio il meno votato tra Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo verrà eliminato a meno di tre settimane dalla finale del 14 marzo.

Chi sarà eliminato nella nuova puntata di giovedì? Proviamo a rispondere alla domanda pubblicando i sondaggi del Grande Fratello Vip sull’eliminazione del 24 febbraio: di seguito i risultati aggiornati con tutte le percentuali associate a ciascun concorrente finito al televoto dopo le nomination di lunedì.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 24 febbraio: i risultati dei sondaggi

Tra Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo chi sarà eliminato nella puntata di giovedì prossimo del GF Vip 6? I sondaggi online di Forumfree e RealityHouse vedono un inatteso ballottaggio tra Katia e Davide. Inatteso perché, alla luce dell’ultimo televoto che aveva per protagonista la Ricciarelli, tutti davano per scontata l’eliminazione della soprano, che invece sembrerebbe non essere affatto certa, anzi.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Sondaggio Forumfree – Chi vuoi salvare?

Nathaly Caldonazzo: 36,48%

Davide Silvestri: 33,60%

Katia Ricciarelli: 29,92%

Sondaggio RealityHouse – Chi vuoi salvare?

Davide Silvestri: 34%

Nathaly Caldonazzo: 34%

Katia Ricciarelli: 32%

AGGIORNAMENTO: percentuali aggiornate a giovedì 24 febbraio.

Come si spiega una percentuale simile in favore di Katia? La logica vuole che per la cantante lirica si siano mossi in prima persona i fan di Soleil Sorge. Non dobbiamo dimenticare infatti che l’influencer sta perdendo diversi appoggi fondamentali nel suo percorso dentro la casa del Grande Fratello, e una delle poche a esserle rimasta fedele è proprio la Ricciarelli, l’unica ad esempio a difenderla a spada tratta da Alex Belli dopo quanto accaduto in occasione del party organizzato dal Grande Fratello nella notte di sabato.

E Davide? L’ex attore di Vivere può contare sui fan di Barù, di cui è grande amico. C’è un problema però. Di suo, Barù non ha un fandom, o meglio ce l’ha, ma è composto al 90% da tutti coloro (e sono tanti) che sognano una coppia tra il nipote di Costantino della Gherardesca e Jessica Selassié. Se vogliamo c’è anche un secondo problema: gli stessi sostenitori della coppia Jessica-Barù non vedono di buon occhio Davide, ritenendolo un elemento di troppo.

Ecco perché, col senno di poi, l’improvvisa competitività di Katia Ricciarelli non è poi così strana come potrebbe sembrare all’inizio. Nonostante l’appello fatto al pubblico ieri sera, in pochi credono che Katia voglia davvero uscire dalla casa. Anzi, per ironia della sorte potrebbe restare dentro la casa a discapito proprio di Davide Silvestri, che ha votato in due occasioni come finalista del Grande Fratello Vip.

Dall’altra parte, Nathaly Caldonazzo può stare tranquilla. A meno che infatti non cada nella trappola di esporsi in maniera plateale contro qualcuno (vedi Jessica o Lulù Selassié, ad esempio), la showgirl ha la strada spianata verso la riconferma per almeno un’altra settimana nella casa, vantando un credito iniziale ottenuto in seguito alla lucidità mostrata nell’attaccare a muso duro Soleil.

AGGIORNAMENTO: rispetto alla giornata di martedì, Nathaly Caldonazzo sta scivolando indietro nei sondaggi. Tutta colpa di una frase che avrebbe pronunciato all’indirizzo di Jessica Selassié al termine della puntata di lunedì e di cui tutti stanno parlando in queste ultime ore. Una volta appreso il contenuto della frase, la maggior parte degli inquilini della casa ha ipotizzato una squalifica per la showgirl romana. Qualora Nathaly venisse espulsa dalla casa, il televoto in essere verrebbe annullato in automatico, con Davide e Katia salvi. Nel momento in cui vi scriviamo non c’è stata alcuna comunicazione al riguardo.

A noi non resta che darvi appuntamento a giovedì, quando Alfonso Signorini comunicherà l’esito del televoto ai tre concorrenti a rischio eliminazione.

Ti potrebbe interessare anche: Come e dove rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6