Le riprese di Uomini e Donne relative al giorno 23 febbraio sono davvero esilaranti stando a quanto riportato dalla pagina Instagram “Uomini e Donne classico e over“. Tra gli argomenti trattati, ad animare particolarmente la situazione sono stati Ida e Alessandro, i quali sembrerebbero in procinto di lasciarsi. Per un’altra coppia, invece, c’è stato un bel lieto fine, mentre non sono mancati accesi diverbi di cui si è resa protagonista Tina Cipollari e Pinuccia. Scopriamo tutto quello che è accaduto.

Ida e Alessandro ai ferri corti nelle riprese del 23 febbraio di Uomini e Donne

Nelle riprese del 23 febbraio di Uomini e Donne si è partiti, come sempre, da Gemma Galgani. La conduttrice ha mandato in onda un filmato in cui la dama ha mostrato la sua giornata tipo con un uomo. Tina, chiaramente, non è riuscita ad esimersi dall’esprimere commenti alquanto dispregiativi contro di lei. Successivamente, poi, si è parlato di Ida e Alessandro. I due hanno avuto una discussione molto accesa, a seguito della quale lei ha deciso di chiudere la loro conoscenza.

La Cipollari, però, ha duramente attaccato la dama, al punto da spingerla a farle cambiare idea. Colpo di scena positivo, invece, per Massimiliano e Nadia. Dopo essersi frequentati per diverse settimane, infatti, i due hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme, anche se Nadia si è mostrata un po’ titubante, forse perché non credeva che sarebbe uscita così presto dal talk show. Al centro dell’attenzione, poi, ci è finito Biagio, il quale ha dichiarato di aver inteso che Cristina ci avesse provato con lui. La dama, però, ha prontamente smentito.

Pinuccia show, Maria De Filippi lascia lo studio

Per quanto riguarda Stefano, invece, il cavaliere ha conosciuto due dame venute in studio per conoscerle. Il cavaliere ha deciso di tenerle entrambe. Ad ogni modo, tra i momenti più esilaranti delle riprese del 23 febbraio di Uomini e Donne c’è stato lo show di Pinuccia. La donna si è accomodata nuovamente al centro dello studio insieme ad Alessandro ed è stata subito attaccata da Tina. La dama ha detto di essere rimasta molto male, in quanto è dispiaciuta per ciò che sua figlia ha letto sul web.

Maria De Filippi di casa prova a placare gli animi, tuttavia, la vera bufera è scoppiata nel momento in cui è arrivata una nuova corteggiatrice per Alessandro. Dinanzi questo nuovo ingresso, Pinuccia è andata in gelosia ed ha chiesto al cavaliere di andare via insieme. Tina, così, l’ha attaccata dandole dell’egoista. La dama ci è rimasta così male al punto da lasciare lo studio tra le lacrime. A seguirla è stato Alessandro, ma non solo, anche la conduttrice ha lasciato momentaneamente la trasmissione per calmare la signora del parterre.

Nuovi arrivi al trono classico di Uomini e Donne

Passando al trono classico di Uomini e Donne, invece, Federica era assente, in quanto probabilmente ancora malata. Matteo, nel frattempo, ha conosciuto una nuova ragazza, venuta in studio per lui. I due hanno fatto un’esterna molto bella. In merito a Luca, invece, il giovane ha deciso di portare fuori Soraya, nella speranza di capire se tra loro ci sia solo una grande attrazione fisica, o se ci sia dell’altro. Di questo, però, è rimasta molto male Lilli, la quale ha palesato al tronista il suo dissenso per non essere stata portata in esterna.

