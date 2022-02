Giovedì 24 febbraio, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. All’interno della casa più spiata d’Italia, il clima è sempre più teso tra i “vipponi”. La serenità che era stata raggiunta tra i vari concorrenti, sembra essere tornata un miraggio.

Tutti contro tutti

Dallo scorso appuntamento del Grande Fratello Vip 6, nella casa di Cinecittà è accaduto di tutto. Stando alle anticipazioni relative alla puntata di giovedì 24 febbraio, in onda su Canale 5, il clima è sempre più teso. I “vipponi” sono tutti contro tutti. Chi pensava di vedere amicizie indissolubili, si è sbagliato.

Davide Silvestri dopo essere stato nominato da Soleil Sorge ha “promesso” vendetta. Il 40enne ha ribadito di avere chiuso la sua amicizia con la influencer italo-americana. Ma non solo, Jessica Selassié è stata pesantemente insultata dalla sorella Lulù, solo per avere fatto sdraiare Barù nel letto della 23enne. Nonostante Alex Belli sia uscito dalla casa di Cinecittà, un blocco potrebbe essere ancora dedicato al triangolo amoroso: Delia Duran e Soleil Sorge potrebbero parlare di come hanno affrontato l’uscita dell’ex gieffino.

Al televoto tre pezzi da Novanta

Per quanto riguarda le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6 sul televoto, si trovano a dover affrontare il giudizio del pubblico tre pezzi da Novanta: Davide Silvestri, Katia Ricciarelli e nathalie Caldonazzo.

Dopo essere stata nominata in massa dai suoi coinquilini, la cantante lirica aveva rivolto un appello ai telespettatori per essere mandata a casa. Caldonazzo invece, è stata protagonista di una presunta frase infelice ai danni di Jessica Selassié: le preferenze potrebbero essere influenzate da quanto accaduto nelle scorse ore. Infine, Davide è apparso piuttosto deluso e giù di morale al solo pensiero di dover uscire dal gioco ad un passo dalla finale.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Davide, Katia e Nathaly. #GFVIP pic.twitter.com/irQPEprig2 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 22, 2022

