“Chi sarà ultimo oggi andrà direttamente a casa. Oggi stesso uno per il canto e uno per il ballo. Fanno le valigie e vanno via”.

Anche LDA è stato convocato e questo è il motivo della sua presenza in studio #Amici21 pic.twitter.com/2wJQBi6241 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 24, 2022

Anche Alessandra Celentano si è inserita dicendo:

“Noi ci sentiamo in dovere di prendere provvedimenti soprattutto in un contesto come questo dove non si può perdere tempo. Ogni minuto è prezioso e va sfruttato al meglio”.

Leggi anche: Dove vedere la replica di Amici 21

Chi sono gli allievi che rischiano di essere eliminati dalla scuola di Amici 21?

Le persone più a rischio sono già chiare a tutto il pubblico, infatti già da diverse settimane è palese a tutti chi stia rischiando la sua partecipazione al serale. In lizza ci sono:

LDA

Crytical

Christian

Nunzio

Leonardo

Calma

Aisha.

La decisione proviene sostanzialmente dai due prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ma deriva da un malcontento generale che aleggia dietro le quinte del programma. Infatti secondo lo staff, gli assistenti, i vocal coach, all’interno della scuola ci sono allievi che appaiono svogliati durante le prove e privi della necessaria “tigna” per affrontare il talent di canale 5.

Il provvedimento avrà la funzione di monito anche per chi resta. Farà capire che il serale non è un diritto dovuto, ma un’immensa occasione professionale che va sfruttata e guadagnata con il duro lavoro e i sacrifici. Del resto Amici è un’occasione che capita una volta sola e può rivoluzionare completamente la vita di un giovane artista.

Chi giudicherà i ragazzi per la doppia eliminazione?

Per stabilire chi dovrà abbandonare Amici 21 si ricorrerà all’ausilio di due giudici esterni che dovranno stilare una classifica immediatamente e decretare così l’abbandono del programma.

Chi saranno?

Per il canto il giudice esterno sarà il musicista e produttore discografico Charlie Rapino. Invece per il ballo sarà il coreografo ed ex ballerino professionista di Amici, Marcello Sacchetta.