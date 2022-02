Da quando è andato via Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge ha riacquistato il sorriso e la voglia di raccontarsi. Ieri sera durante una conversazione con Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo ha fatto alcune considerazioni sul vincitore della scorsa edizione: Tommaso Zorzi.

Le parole di stima di Soleil Sorge per Tommaso Zorzi

Le tre donne della casa si sono confrontate sui percorsi vincenti all’interno della casa e Katia Ricciarelli ha chiesto all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne quale fosse stato quello di Tommaso Zorzi. La ragazza ha argomentato così:

“Tommy l’anno scorso era una costante di intrattenimento, ha dimostrato di essere un ragazzo con una cultura incredibile. Era sempre a giocare”.

Katia Ricciarelli ha detto, a sostegno della sua tesi sulla necessità di fare un percorso all’interno del reality di Canale 5:

“Allora vedi, ha creato un percorso!”

L’influencer ha continuato:

“Tantissimo, costante nel tempo. Ha creato mille dinamiche, faceva mille cose divertenti, interessanti, era sempre al centro delle vicissitudini sn senso positivo, in senso umano”.

Così la soprano ha sostenuto il suo protetto paragonando il suo percorso a quello del vincitore dell’anno scorso:

“Ma tu non mi dire che adesso Davide non l’ha fatto. Ha fatto di tutto”.

Ecco il video:

Parlando di finale,Katia domanda cosa ha dato Tommaso l'anno scorso: "Tantissimo.

Tommy era una costante d'intrattenimento.

Ha dimostrato di essere un ragazzo con una cultura incredibile, sempre a giocare. Ha fatto 1000 dinamiche..ha raccontato una storia umana"#gfvip #solearmy

Probabilmente alla soprano sfugge che Davide Silvestri non sia nemmeno un’unghia di Tommaso Zorzi e i due percorsi non possano minimante mettersi a confronto. Anche Adriana Volpe a Verissimo ha provato a paragonare il vincitore con Alex Belli, sostenendo che quest’anno sia lui a incarnare la figura di Zorzi. Praticamente una bestemmia, tant’è vero che Sonia Bruganelli l’ha corretta immediatamente. Vogliamo sgombrare il caso da ogni dubbio: non c’è nessuno nell’edizione di quest’anno che possa essere eguagliato a Tommaso Zorzi. Non c’è possibilità alcuna.

VIDEO | Adriana Volpe a Verissimo: "L'anno scorso è stato l'anno di Zorzi, quest'anno è di Alex Belli"#gfvip #TommasoZorzi

Tommaso Zorzi contro Soleil Sorge

Le parole di stima di Soleil Sorge verso il vincitore della scorsa edizione non sono per nulla ricambiate. Infatti l’ex concorrente del reality si è spesso espresso negativamente nei suoi confronti sostenendo anche che se ci fosse stato quest’anno con lei presente, l’avrebbero espulso perché non avrebbe resistito a litigarci in malo modo. Queste le sue parole:

“La cosa che più mi preoccupava era trovarmi di fronte una Soleil. La diplomazia non mi appartiene, quindi non ce l’avrei fatta. È anche importante chi ti mettono. Io l’ho conosciuta nella vita e non credevo essere così, ma ci sono delle volte in cui ho detto: Io se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso perché io te le dico tutte, consapevole del mio destino inevitabile”.

Purtroppo per lei, l’endorsement non è ricambiato per niente.

