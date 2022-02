Nelle ultime ore all’interno del Grande Fratello Vip 6 è accaduto un fatto che sembra essere molto grave, ma la produzione si rifiuta di fare chiarezza. Nonostante ciò però tutti i concorrenti ne parlano. Ma che cos’è realmente accaduto?

Nathalie Caldonazzo e la sua frase da squalifica

Nathalie Caldonazzo ieri sera avrebbe pronunciato una frase molto grave, tale da poter essere squalificata. Dopo averla detta l’attrice sarebbe sparita sia dalla regia 1 che dalla 2 per diverso tempo. Jessica stamani si è sfogata con Miriana Trevisan dicendo:

“Basta, mi è calata proprio. Sapendo poi questa roba qui che è una cosa schifosa, proprio ti dico ciao. Spero che te ne vai da questa porta rossa con tanto di cuore te lo dico, basta. Ogni volta che fa i confessionali brutti dice ‘scusate ero a caldo dopo la puntata’. Dai davvero basta. Dopo la puntata io le ho detto che mi avrebbe dovuto chiedere scusa e lei ha detto quella cosa. Ha detto quella frase molto grave“.

L’ex di Non è la Rai si è mostrata molto vicina alla principessa del Grande Fratello e ha detto:

“A me viene da piangere quando parlate di questa frase ragazzi. Io ho vissuto una vita, mio padre nel partito radicale e potete immaginare. Mi veniva voglia di chiederle perché lo ha detto, ma se ne rende conto? Ha detto una cosa gravissima“.

Mentre Sophie Codegoni ha tagliato corto:

“Ragazze secondo me lei verrà squalificata subito“. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Ma che cos’ha detto Nathalie Caldonazzo da squalifica?

Pare che la frase di Nathalie Caldonazzo sia proprio riferita alla famiglia delle principesse. Infatti dovrebbe essere:

“Il cibo lo ruba Jessica, d’altronde è un vizio di famiglia”.

Ovviamente il riferimento è al padre Selassié che ora si trova in carcere. Clarissa in una diretta Instagram ha dichiarato:

“Per quello che ho capito Nathaly ha detto cose molto gravi sulla nostra famiglia, cose denunciabili. Credo che la produzione stia censurando perché vuole evitare denunce da parte nostra”.

Infatti non esiste alcun video sulla vicenda e non si riesce a capire con esattezza la frase pronunciata perché ogni volta che qualcuno ne parla, la regia sposta la camera. Come in questo video in cui riferisce a Delia Duran quanto accaduto:

Nuova censura.

Jessica stava per riferire a Delia delle parole dette da Nathaly#gfvip pic.twitter.com/pOI0aNx2Nx — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@ItsCazzimmosa) February 23, 2022

Nathalie Caldonazzo ha paura di qualcosa

Ma è la stessa Nathalie ad essere consapevole della gravità di quanto detto. Infatti ai suoi compagni di avventura dice:

“Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo”.

Video di ieri pomeriggio.

Nathaly: "Ieri come ho sbroccato.. speriamo non si sentano le cose che ho detto..ho trasceso di brutto. Ma si vedrà?"

Basciano ride e la rassicura: "No spero di no, ma tanto era tutto un BIP BIP BIP."#gfvip pic.twitter.com/4f3jXNOKnG — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 23, 2022

Tuttavia non si ha alcuna certezza su cos’abbia effettivamente detto la showgirl. Il Grande Fratello troverà il coraggio di dirlo domani in diretta? Verrà punita per questo? Intanto i telespettatori su Twitter stanno inviando messaggi alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, alla produzione e al conduttore Alfonso Signorini affinché si prenda immediatamente un provvedimento.

Leggi anche: Quando e dove vedere in streaming il Grande Fratello Vip 6