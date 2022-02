Marika Geraci ha lasciato Uomini e Donne da un po’ di tempo, tuttavia, la sua uscita di scena insieme a Diego pare abbia lasciato dietro di sé un bel po’ di strascichi. Nel corso di una recente intervista su PiùDonna, la protagonista ha attaccato duramente la redazione del programma raccontando retroscena inediti.

Marika lascia Uomini e Donne e resta delusa dal comportamento della redazione

Nel corso di una recente intervista, Marika ha sbottato contro Uomini e Donne facendo delle rivelazioni inedite. La protagonista ha ammesso che gli autori farebbero delle distinzioni tra concorrenti di “serie a” e di “serie b”. Malgrado questo, però, la donna ha voluto ribadire di non essere mai stata trattata male da nessuno, tuttavia, non ha potuto fare a meno di palesare alcune ingiustizie riscontrate con il tempo.

Ad ogni modo a generare un bel po’ di sgomento pare sia stato un comportamento piuttosto bizzarro che la redazione avrebbe adoperato nei suoi confronti. Marika ha ammesso di aver contattato gli autori dopo la sua uscita di scena per chiedere per quale motivo non fosse mai stata invitata in trasmissione per parlare della sua storia, come spesso accade. A tale domanda, però, gli autori sarebbero stati molto vaghi.

Il retroscena inedito svelato dalla Geraci accaduto dietro le quinte

Dopo un bel po’ di tempo, poi, un membro dello staff si sarebbe messo in contatto con Marika, chiedendo a lei e a Diego di venire in trasmissione per raccontarsi. I due avrebbero seguito tutte le direttive ricevute, tuttavia, mentre erano dietro le quinte, è accaduto l’impensabile. La donna ha detto:

“Arriva il ragazzo della redazione che ci fa uscire dal camerino, riceve una telefonata e ci fa tornare dentro, dicendo che c’era stato un problema e dovevamo tornare dentro”.

Dopo diverse ore, poi, in camerino da loro sarebbe arrivato Rudy Zerbi. Quest’ultimo avrebbe detto: “Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima“. I due, così non sono più entrati in puntata. Dinanzi questo comportamento, Marika ha perso letteralmente le staffe ed ha chiesto a Rudy di darle qualche informazione in più in merito a quanto accaduto. Zerbi, però, non è stato in grado di soddisfare la curiosità della donna, sta di fatto che poi è andata via furiosa. Marika ha concluso il suo sfogo dicendo:

“Sono amareggiata e delusa per il modo in cui mi hanno trattata. Non mi hanno dato la possibilità di mostrare che non ero lì soltanto per visibilità”.

