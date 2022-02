Questa notte, Lulù e Jessica hanno avuto una discussione piuttosto pesante nella casa del Grande Fratello Vip. All’indomani, però, la fidanzata di Manuel Bortuzzo si è molto pentita per le parole adoperate contro sua sorella, pertanto, ha avuto uno sfogo con alcune coinquiline. Tra di loro è stata Manila Nazzaro ad intervenire e a spiegare a Lulù dove avesse sbagliato.

Jessica molto risentita dopo la lite con Lulù al GF Vip

Lulù è Jessica hanno pesantemente discusso questa notte. Il motivo risiede nel fatto che la prima non ha gradito che sua sorella e Barù si fossero messi a dormire nel suo letto. Per tale ragione, la ragazza ha sbottato duramente mettendo molto in imbarazzo i due protagonisti. Il mattino seguente, Jessica si è mostrata molto risentita nei confronti di sua sorella e questo ha ferito profondamente Lulù. La Selassiè ha accusato sua sorella di aver compromesso la complicità che si era venuta a creare tra lei e Barù.

A tal proposito, ha detto: “Lulù ha fatto una figura di merd* e l’ha mandato via”. Poi ha aggiunto: “Lasciamo perdere, mi sono messa pure a piangere”. In riferimento a Barù ha precisato: “Non verrà più, è a disagio adeso”.

Lulù va nel panico e si sfoga con Manila Nazzaro

Lulù ha avvertito il risentimento della sorella, sta di fatto che si è sfogata con Manila. La Nazzaro le ha detto che dovrebbe imparare a moderare un po’ di più i toni. Inveire in quel modo contro sua sorella non è stata certamente una scelta saggia, specie perché lei è sempre molto disponibile e comprensiva con lei, tuttavia, non è un muro di gomma. Anche lei viene ferita e rimane molto male per determinate cose.

La compagna di Manuel ha ascoltato le parole della sua interlocutrice e poi ha replicato dicendo: “Se lei piange io mi spavento e mi preoccupo“. Manila, però, le ha detto di non spaventarsi, in quanto Jessica avesse pianto solo perché dispiaciuta per come si sarà sentito Barù in quel momento. Ad ogni modo, tra le due sorelle il sereno sembra non sia ancora tornato. Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la cosa.

Manila: "Le tue cose le puoi dire anche in un'altra maniera"

Lulù: "Lo so ma se lei piange mi spavento e mi preoccupo..La cosa che mi preoccupava è che lui ci rimaneva male,invece è tranquillo.. che ne so io,non posso prevedere la reazione."

Manila: "Ci è rimasta male lei"#gfvip pic.twitter.com/5C7e5NhtqY — BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) February 23, 2022