L’Isola dei Famosi sta per arrivare e le polemiche non mancano, come ogni edizione che si rispetti. Protagonista della prima querelle sul reality di Canale 5 è la concorrente Guendalina Tavassi. Ecco cosa le è accaduto.

Le polemiche contro Guendalina Tavassi

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, parteciperà all’Isola con suo fratello Edoardo, su Instagram ci sono state parecchie voci i dissenso per la sua partecipazione, alle quali ha risposto così:

“Non ho chiesto a nessuno di andare all’Isola dei Famosi, anzi, tutta questa situazione sta solo che peggiorando tutto. I casting sono partiti a fine estate e non si chiede di partecipare, ma ti contattano per fare i provini se ti reputano interessante. Altrimenti chiedi pure tu di andare!”

La violenza domestica

Ma non è stato sufficiente. Infatti c’è chi le ha detto:

“E mo’ che all’Isola i figli traumatizzati a chi li lascia?”

La modella ha replicato piccata:

“Di certo se non ci penso io non campano d’aria, che ti piaccia o no questo è il mio lavoro con il quale da anni riesco a mantenere da sola tre figli”.

Questo accade perché la donna ha dichiarato di aver denunciato il marito, Umberto D’Aponte, a causa di un’aggressione domestica subita davanti ai propri figli. Tanti haters non hanno creduto alle sue parole e hanno continuato a insultarla sui social mettendo in dubbio la veridicità del suo racconto e la sua capacità genitoriale.

La trentaseienne romana da mesi sta subendo la violenza verbale di innumerevoli persone su Internet. Tanto che ha sbottato:

“Io vengo attaccata perché lui va in galera? Io ho denunciato quindi sono una m***a? Quindi quando muoiono le donne con i bambini allora poi dice poverina? Bravi, complimenti”.

L’ex marito si trova ora in carcere, un fatto questo che avvalora le sue accuse. Inoltre, se prima lui aveva parlato di querela, ora tutto tace. Dal penitenziario nessuna notizia.

